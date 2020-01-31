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Педагоги сказали, сколько денег сдать на школу - родители пошли в прокуратуру. Рассказываем, чем закончилось
31.01.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родители учеников одной из школ в Полоцком районе возмутились «обязательным сбором» денег и обратились в местную прокуратуру. Gorod214.by рассказывает, чем завершилась эта история.
В коллективном обращении указывалось, что на собрании работники школы в Полоцком районе сообщили родителям конкретную сумму, которую они должны сдать «в обязательном порядке» на нужды учреждения образования. Прокурорская проверка это подтвердила.
— По закону денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений физических лиц, зачисляемых на текущий счет по учету внебюджетных средств учреждения образования. Деньги используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом, — пояснила помощник прокурора Полоцкого района Виктория Горолевич.
К дисциплинарной ответственности привлекли директора школы и его заместителя по воспитательной работе, а также сотрудника управления по образованию Полоцкого райисполкома.
— Родители, столкнувшиеся с подобной ситуацией, вправе обратиться в прокуратуру, — отметила помощник прокурора.
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Педагоги сказали, сколько денег сдать на школу - родители пошли в прокуратуру. Рассказываем, чем закончилось
Родители учеников одной из школ в Полоцком районе возмутились обязательным сбором денег и обратились в прокуратуру.
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