«Думайте о том, что несете в аудиторию». Дмитрий Медведев из БГУ - о роли преподавателя и шутках об имени

Источник материала: Tut.by

В Белорусском государственном университете Дмитрий Медведев работает 40 лет, последние три недели — в качестве первого проректора. В июне 2019-го он защитил докторскую диссертацию, в которой попытался ответить на вопрос «чему и как учить студентов мехмата?». Своими выводами Дмитрий Георгиевич поделился на недавней встрече ученых с президентом страны. После этого мы напросились к нему на интервью и обсудили, как изменилась роль преподавателя, о чем Медведев-декан всегда предупреждал коллег накануне нового учебного года и что он хотел бы изменить в БГУ на новой должности.



Фото предоставлено пресс-службой БГУ

С Белорусским государственным университетом Дмитрия Медведева связывают 45 лет жизни. Из них пять лет он учился на механико-математическом факультете, остальные 40 — преподавал, занимал пост замдекана, а затем и декана. 13 января 2020 года его назначили первым проректором БГУ. Теперь он — второе лицо в главном университете страны.

То, что за плечами уже 40 лет работы в БГУ, Дмитрий Медведев совсем не ощущает. Хотя часто это бывает аргументом в спорах.

— Правда, как в позитивном, так и в негативном смысле. С одной стороны, «ты такой опытный, что все знаешь», с другой — «такой взрослый, что уже ничего не понимаешь», — улыбается первый проректор.

Кандидатскую диссертацию Дмитрий Медведев писал в области физико-математических наук, а вот степень доктора он получил в педагогических науках (к слову, его докторская диссертация стала лучшей работой в конкурсе Высшей аттестационной комиссии в номинации «Социально-экономические и общественные науки»).

Почему произошла такая смена интересов? По словам Дмитрия Медведева, это нельзя назвать сменой, поскольку диссертация основывается на его научном, преподавательском и менеджерском опыте.

— На самом деле, докторская диссертация — это итог последних 20 лет работы в университете. Я сам был студентом первого набора на отделение механики математического факультета. В 1980-м году окончил его и остался работать преподавателем. Когда предложили стать замдекана, мне пришлось стать менеджером среднего звена. То есть у меня стала «болеть голова» не только про свой предмет, но и про учебные планы целиком.

Будучи и заместителем декана факультета, и деканом, Дмитрий Медведев работал над более глобальными вопросами: как оптимизировать программы, чтобы не перегрузить студентов, как наполнить их нужным и полезным содержанием.



Фото со страницы механико-математического факультета БГУ во «ВКонтакте»

— Например, мы детализировали и изменили квалификацию «Механик», которую в конце 1990-х переименовали в «Механик. Математик-прикладник». Это в точности стало отражать то, чем занимаются наши выпускники, — математическим моделированием реальных объектов. Потому что раньше доходило до смешного. В нашем выпуске 1980 года учился Сергей Антонович Чижик, ныне первый заместитель председателя Президиума Национальной Академии наук. Сам он родом из Несвижского района. Так вот когда он приезжал домой, ему постоянно говорили: «Сергей, скорее завершай учебу и приезжай: будешь нам трактора чинить».

Весь свой опыт работы, объясняет Дмитрий Медведев, он осмыслил теоретически, а затем опять вернул в практику, то есть внедрил в процесс обучения студентов механико-математического факультета. Об этом он и рассказал на встрече с Александром Лукашенко.

— Каждый год накануне Дня науки проходит торжественная церемония вручения главой государства дипломов докторов наук и профессоров. Мне в этом году посчастливилось быть в числе этих людей. Нам предложили рассказать о своей диссертации. Понятно, что такое мероприятие — это не свободный микрофон и не пресс-конференция, поэтому каждый из нас готовился выступать. Поскольку докторская диссертация — это не популярная книга, а научный труд, я решил рассказать о ней нестрого, но и не отклоняясь от научного стиля. Звучало все примерно так: «Моя диссертация посвящена ответу на извечный вопрос, чему и как учить». И объяснил, каким образом на этот вопрос мы ответили в рамках нашего факультета и специальности.

Так к каким выводам Дмитрий Медведев пришел в своей диссертации?

— Главный вывод, на самом деле, простой, но очень важный. Сегодня изменились стиль и структура общения студента и преподавателя. Если раньше единственным источником знания были преподаватель и учебник, то сейчас, с развитием информационных технологий, возможностей получить информацию стало очень много. Отношения между преподавателем и студентом перестали напоминать отношения гуру и ученика. Они становятся все более партнерскими. Причем на этом этапе роль преподавателя не упала, а, наоборот, возросла.



Фото со страницы механико-математического факультета БГУ во «ВКонтакте»

По мнению первого проректора БГУ, преподаватель должен быть не ментором, а старшим коллегой для студентов, который способен выстроить для каждого индивидуальную образовательную траекторию.

— Тогда студент не будет сидеть в интернете и «перелопачивать» горы информационного мусора. Преподаватель предложит варианты, которые с точки зрения его опыта и знаний наиболее оптимальны для студентов и будут учитывать их интересы и временной ресурс.

— По вашему опыту, все ли преподаватели готовы к этому?

— Знаете, если сейчас преподаватель придет на лекцию с пожелтевшими от времени листами, то это сразу же окажется на форумах и в соцсетях. Будучи деканом, я каждый раз перед началом учебного года говорил: «Пожалуйста, думайте о том, что и как вы несете в аудиторию». Не потому, что страшно получить критику. Просто мы уже сейчас живем в другом обществе. Если кто-то к этому не готов, то или вы меняйтесь, или мы поможем в этом.

— Вы третью неделю находитесь в должности первого проректора. По сути, вы второе лицо в университете. Что вам хотелось бы привнести в БГУ, в котором вы работаете столько лет, на новой должности? Каким видите его развитие?

— Я всегда считал и считаю, что задача тех, кто сейчас работает в БГУ, — сохранить и приумножить достижения тех, кто создавал славу университета. Я давно работаю в БГУ, но не могу сопоставить себя с теми корифеями, кто работал здесь в 1960—1970-е. Говорю это не из кокетства.



Фото со страницы механико-математического факультета БГУ во «ВКонтакте»

Основная задача первого проректора — кадры БГУ. Мне со своей стороны хочется улучшить взаимопонимание между разными структурами и факультетами университета. Чтобы мы были не множеством разных команд, каждая из которых играет в свою игру, а одной большой. Хочется, чтобы мы слышали друг друга, доверяли, знали, что мы делаем, и двигались в одном направлении.

Я еще не до конца знаю, какие дополнительные задачи поставит мне ректор: все-таки второе лицо — не первое. Но своей целью я вижу консолидацию всех работников университета.

В университете я знаю если не всех, то многих — от мастеров до ректора. Мне очень комфортно общаться со всеми сотрудниками, и до сих пор всем было комфортно вести дела со мной. Моя задача, будучи первым проректором, остаться «с тем же лицом», которое у меня было еще три недели назад.

Не подумайте, я не приделываю себе крылышки. Но нам реально хочется показать, что в сфере образования не все так плохо, как некоторым кажется. Работая на мехмате, я всегда старался показывать, что руководство факультета доступно, что у него есть желание услышать студента и быть с ним на равных. Не в плане заигрывания, а в восприятии его как самостоятельной личности.

— Когда вы участвуете в каких-либо совещаниях или конференциях, их участники, не видя вас, видят ваше имя и фамилию. Вам это мешает или помогает?

— В период, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом России, я писал поздравительные смс-ки друзьям и подписывался так: «Д. Медведев (РБ)».

Но были и приколы. Например, однажды Яков Валентинович Радыно, уникальный человек для белорусской науки и образования, в свой день рождения оказался в больнице. Я ему звоню, чтобы поздравить, а он всем в палате говорит (у него с чувством юмора все было в порядке): «О, вот Дима Медведев звонит».

Но, как и у всего, существует обратная сторона медали. У нас на факультете есть проекты Erasmus, среди партнеров — коллеги из Украины. На одном из совещаний заведующий лабораторией представил меня: «Сейчас выступит наш декан Дмитрий Медведев». Наши партнеры удивились, если сказать мягко.

Сейчас это уже не так актуально. Разве что имя создает хорошие поводы для шуток.