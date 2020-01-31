Утром прохожие обнаружили в Свислочи тело женщины

Источник материала: Tut.by

В Свислочи нашли тело женщины. Вчера вечером муж погибшей заявил, что она исчезла. О происшествии сообщает телеграм-канал Следственного комитета.



Фото: из телеграм-канала Nexta

Утром 31 января прохожие увидели в Свислочи вблизи концертного зала «Минск» тело женщины.

На месте работают следователи. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, при осмотре тела повреждений не обнаружено. Родственники опознали погибшую. Вчера вечером муж погибшей заявил о ее исчезновении. Женщине было 66 лет.

Для установления точной причины смерти назначили судмедэкспертизу. Ленинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.