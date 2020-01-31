В Барановичах умер четырехлетний малыш, которого увезли в больницу с острой зубной болью

Источник материала: Tut.by

Барановичские следователи устанавливают обстоятельства смерти четырехлетнего ребенка, сообщает Intex-press со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обстоятельства сейчас устанавливаются. По данным следствия, 20 января мальчика с острой зубной большу госпитализировали в больницу. Четыре дня спустя он умер.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями.

По информации Intex-press, после посещения зубного врача у мальчика несколько дней болел зуб, а потом повысилась температура. Его доставили в больницу, где спустя несколько дней он умер.