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В Барановичах умер четырехлетний малыш, которого увезли в больницу с острой зубной болью
31.01.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Барановичские следователи устанавливают обстоятельства смерти четырехлетнего ребенка, сообщает
Обстоятельства сейчас устанавливаются. По данным следствия, 20 января мальчика с острой зубной большу госпитализировали в больницу. Четыре дня спустя он умер.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями.
По информации Intex-press, после посещения зубного врача у мальчика несколько дней болел зуб, а потом повысилась температура. Его доставили в больницу, где спустя несколько дней он умер.
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Проверку по факту смерти ребенка проводит СК.
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