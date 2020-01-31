|
Госконтроль проверил реконструкцию Старого замка. Нашли нарушения
31.01.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госконтроль проверил, как на Гродненщине выполняют государственную инвестиционную программу — и у проверяющих возникли некоторые вопросы,
Например, проверяющие выяснили, что продолжительность строительства отдельных объектов превышает нормативный срок практически вдвое. Наибольшее количество нарушений — в Островце. Там не введены в срок сразу несколько объектов, среди которых — многофункциональный спортивный комплекс. Есть вопросы у проверяющих и к качеству выполнения строительных работ в здании Островецкой больницы.
Также проверили реконструкцию Старого замка. И выявили нарушения за 2018 год.
— Там был привлечен сторонний субподрядчик, а не гродненский. Возникли вопросы по укреплению стены. На сегодняшний день, насколько я знаю, судебные тяжбы продолжаются, но итог очевиден: субподрядчик выполнил работы неправильно и неверно. Они не соответствуют проектным требованиям и необходимым параметрам. Подрядчик будет вынужден вернуть деньги. А это порядка двухсот тысяч рублей, — рассказал главный специалист комитета госконтроля Гродненской области Николай Куц.
Напомним, Старый замок в Гродно восстанавливают по проекту архитектора Владимира Бачкова. Предполагается, что оборонительное сооружение должно в итоге получиться таким, каким оно было во времена жизни Стефана Батория. Однако реконструкция замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах — ее даже
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госконтроль проверил, как на Гродненщине выполняют государственную инвестиционную программу - и у проверяющих возникли некоторые вопросы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)