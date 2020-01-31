В России зафиксировали первые два случая коронавируса

Источник материала: Tut.by

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба граждане Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.



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«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — сказала Татьяна Голикова.

В Беларуси случаев коронавируса пока нет, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

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