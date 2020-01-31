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СК предлагает смягчить наказание за распространение порно - первый раз наказывать административно

31.01.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Следственном комитете выступают с инициативной декриминализировать преступления, связанные с распространением порнографических материалов, — за впервые совершенное преступление в течение года привлекать к административной, а не уголовной ответственности. На данный момент за распространение порно грозит до 4 лет лишения свободы.


Фото: kaboompics.com

В прошлом году зафиксирован рост преступлений с использованием компьютерной техники и против информационной безопасности, количество которых достигло 12,5% (6,7% — годом ранее) от числа возбужденных уголовных дел. По большинству из них злоумышленники не установлены, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК.

А кто решает, что запрещено? Как в Беларуси наказывают за комменты и репосты в интернете

Следственный комитет, опираясь на международный опыт и судебную практику в Беларуси, инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов, речи о декриминализации изготовления порнографии не идет.

Вместе с тем, СК инициирует введение уголовной ответственности за незаконное распространение реквизитов платежных карт и счетов.

 
 
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Сейчас за распространение порнографии предусмотрена уголовная ответственность до 4 лет лишения свободы.
 
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