В Минске «заминировали» ресторан «Поедем поедим»

Источник материала: Tut.by

В соцсетях появилась информация о «заминировании» ресторана «Поедем Поедим». Об этом сообщили сразу несколько очевидцев.

На месте — машины милиции, МЧС и скорой помощи, посетителей ресторана эвакуируют.

В МЧС Минска TUT.BY подтвердили факт вызова машин «на обеспечение пожарной безопасности», однако более подробной информации пока нет.