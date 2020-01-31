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В Минске «заминировали» ресторан «Поедем поедим»
31.01.2020 18:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соцсетях появилась информация о «заминировании» ресторана «Поедем Поедим». Об этом сообщили сразу несколько очевидцев.
На месте — машины милиции, МЧС и скорой помощи, посетителей ресторана эвакуируют.
В МЧС Минска TUT.BY подтвердили факт вызова машин «на обеспечение пожарной безопасности», однако более подробной информации пока нет.
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На месте - машины милиции, МЧС и скорой помощи, посетителей ресторана эвакуируют.
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