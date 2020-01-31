Для автобусов, электробусов и троллейбусов. В Уручье открыли парк «Минсктранса», который строили больше 10 лет

Источник материала: Tut.by

В Уручье, на Гинтовта, 3 сегодня открылся универсальный парк «Минсктранса», который строили больше 10 лет из-за проблем с иностранным инвестором. Кто и за какую сумму достроил депо, а также какие маршруты отсюда будут ходить — в нашем материале.

На открытии депо среди приглашенных гостей мы заметили нового директора Департамента по гуманитарной деятельности Управделами президента Игоря Кудревича. До этого он почти 10 лет возглавлял Первомайский район, где и строилось новое депо. Подъехав на торжественное открытие, замглавы Мингорисполкома Александр Дорохович поздравил Кудревича с назначением и пошутил: «Не уходил, пока не достроили депо?».





Депо действительно строили долго, еще с начала 2000-х. Начинала стройку российская компания «Манолиум процессинг» в рамках исполнения инвестдоговора. Но в конце 2017 года здание перешло на баланс «Минсктранса», который собирался открыть здесь автобусный парк. К этому времени объект был готов на 85% .



На фото справа налево — Леонтий Папенок, Александр Дорохович и Игорь Кудревич

На территории депо площадью около четырех гектаров уже были возведены административно-бытовое здание, производственный корпус, подстанция и прочее.

Но, по словам генерального директора «Минсктранса» Леонтия Папенка, на объекте многое пришлось переделать и завершить.

— Пять или шесть лет парк вообще стоял и не отапливался. Многие конструкции за это время пришли в негодность, — сказал гендиректор.

Электрооборудование, отопление, освещение, отделочные работы, монтаж оборудования, диагностику, укладку асфальта, противопожарную защиту доделывали своими силами и с помощью подрядчиков. Чтобы завершить эти работы, пришлось вложить 9,7 миллиона рублей.

Парк для всех видов транспорта

По словам Папенка, в этом депо будут обслуживаться все виды столичного наземного транспорта, кроме трамвая. Все технические параметры для этого соблюдены. Парк уже работает, его начнут постепенно заполнять завтра, он рассчитан на 220 единиц техники.

Директором на новом предприятии назначен Виктор Веселовский, который возглавляет «Автобусный парк № 4».



Виктор Веселовский

Новое депо в Уручье будет обслуживать маршруты этого парка, но с дальнейшей корректировкой и перераспределением между другими парками.

— Если четвертый автобусный парк не мог принимать автобусы большой вместимости, то здесь это возможно, — говорит Папенок.

По его словам, депо полностью укомплектовано и кадрами, и транспортом.



Александр Дорохович и Леонтий Папенок

В день торжественного открытия Папенок провел чиновников и журналистов с экскурсией по новому предприятию.

Начали с буфета — здесь готовы обслужить как сотрудников парка, так и посторонних гостей. На первом этаже много помещений для рабочих, прачечная для стирки спецодежды с полным циклом, санузлы.









В холле на сенсорном экране любой человек может ввести свой табельный номер и посмотреть свой график работы, результаты.

— Даже жена может проверить, во сколько вернулся, — говорит Папенок.

— А эту функцию надо исключить, — добавляет кто-то из гостей.





Так же здесь есть здравпункт — для медицинских и профилактических процедур. Неподалеку работает и медпункт, где все рабочие проходят осмотр перед тем, как приступят к работе. После водитель получает в кассе талоны, а в конце смены возвращается и отчитывается по продажам тут же. Рядом работают три диспетчера — они выдают и принимают путевые листы.

Все сотрудники депо одеты в рабочую форму — рубашки и жилетки. Дорохович это оценил.

— Я сказал им, что водители будут приезжать, чтобы просто посмотреть на них даже в выходной день, — сказал Папенок про форму одежды работниц депо.









Как проводят техническое обслуживание в новом депо

Часть помещений используется для отдыха и обслуживания сотрудников депо, но значительную площадь занимает и ремонтная мастерская. За ночь здесь прогоняют более 70 единиц транспорта.





Тут же открыт центр управления производством, куда поступают все заявки на ремонт. Диспетчер или старший мастер может проконтролировать, как работает каждый участок — повсюду камеры. Также за работой ремонтной мастерской можно следить дистанционно.

В этой же части депо хватает места и для зарядки аккумуляторов, есть большой участок для выполнения аварийных и кузовных работ.





В зоне технического обслуживания № 2 (ТО-2) ушли от смотровых ям и установили подъемники. Поднять общественный транспорт они могут за пять минут.

Ворота в этом помещении открываются с двух сторон, чтобы освободившийся транспорт мог выехать без препятствий.





Завершают все этапы подготовки транспорта в моечной. Рядом с ней работает станция диагностики.

По словам Папенка, сейчас все автобусные и троллейбусные парки имеют сертифицированные станции диагностики. Годовой технический осмотр автобусы и троллейбусы «Минсктранса» проходят дважды в год.

Станция диагностики на «Минсктрансе» принимает в том числе легковые и грузовые машины физических лиц. Папенок говорит, что эта деятельность для предприятия прибыльная.









Напомним, изначально здесь планировали открыть только троллейбусный парк. Объект строился по инвестдоговору с российской компанией «Манолиум процессинг» — депо инвестор получил в качестве соцнагрузки за строительство элитного жилья с отелем и бизнес-центром на месте троллейбусного депо № 1.

Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2008 году, но стройку заморозили. Инвестдоговор расторгли , а «Манолиум процессинг» обратился в арбитражный суд. В строительство компания вложила порядка 16 миллионов долларов и хотела вернуть затраченные суммы. Слушания по делу прошли в августе 2019 года, тогда участники процесса заявили, что решение по делу будет принято через семь-восемь месяцев.