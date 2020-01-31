В пределы Борисовской епархии прибывает точная копия Жировичской иконы Божией Матери

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График пребывания иконы Божией Матери:

1 февраля с 16:30 - 4 февраля до 10:30 - кафедральный собор Воскресения Христова г. Борисова

4 февраля с 17:00 - 6 февраля до 16:00 - храм святителя Николая Чудотворца г. Крупки

6 февраля с 17:00 - 8 февраля до 16:00 - храм святителя Николая Чудотворца г. Березино

8 февраля с 17:00 - 10 февраля до 16:00 - храм святителя Николая Чудотворца г. Червень

10 февраля с 17:00 - 13 февраля до 16:00 - кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского г. Марьина Горка

13 февраля с 17:00 - 15 февраля до 16:00 - храм святителя Николая Чудотворца г. Смолевичи

15 февраля с 17:00 - 18 февраля до 16:00 - храм иконы Божией Матери "Избавительница" г. Жодино

18 февраля с 17:00 - 21 февраля до 16:00 - храм святителя Николая Чудотворца г. Логойска.

В 2020 году исполняется 550 лет со времени явления Жировичской иконы Божией Матери, 500 лет ее повторного чудесного обретения и 500 лет со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального монастыря. В рамках празднования юбилейных дат, по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в 2020 году точная копия Жировичской иконы Божией Матери будет принесена во все епархии Белорусской Православной Церкви.



Православная обитель, возникшая на месте явленного в 1520 году чуда, от лет древних до сего дня пребывает местом отрады и утешения верующих христианских сердец. Межконфессиональные бури и огненные военные испытания не обходили её стороной: напротив, обитель в Жировичах с течением столетий во всём разделяла судьбы многострадального белорусского народа. Но потому был, есть и будет Жировичский монастырь всегда любимым и почитаемым на Белой Руси, что неизменно пребывает он под покровом чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, и что в течении прошедших пяти веков он смог, по слову Апостола, "противостать в день злый и, всё преодолев, устоять" (Еф. 6, 13).