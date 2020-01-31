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Наш земляк К.П.Орловский – герой войны и труда

31.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Есть люди, увидев которых однажды, никогда не забудешь. Люди, которые зажигают, вдохновляют. Таким был и останется в сердцах тех, кто его знал, и тех, кто его знает по книгам и рассказам, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, награжденный пятью орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени БССР и многими медалями, Кирилл Прокофьевич Орловский.

Наш земляк К.П.Орловский – герой войны и труда

Как рассказала заведующий Мышковичской сельской библиотекой-филиалом Елена Белявская, сотрудники учреждения совместно с сельским Домом культуры организовали для учащихся Мышковичской СШ мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Кирилла Прокофьевича Орловского. Ребята отдали дань памяти земляка у его бюста, а затем прошли в библиотеку, где заведующий в форме слайд-рассказа познакомила их с биографией К.П.Орловского, который внес большой вклад в историю нашей деревни, колхоза «Рассвет». С помощью электронной презентации учащиеся увидели фотографии Кирилла Прокофьевича из архива Валентины Рудак.

Для присутствующих был проведен обзор книг «Герой вайны і працы», на котором представлена литература о фронтовой и партизанской деятельности К.П.Орловского, о его участии в гражданской войне в Испании, деятельности в Китае, подвигах во время Великой Отечественной войны, о его партизанском отряде «Соколы», о годах, когда он восстанавливал после военного лихолетья родную деревню, когда под его руководством колхоз стал процветающим.

Мероприятие закончилось посещением музея трудовой славы.

 
 
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Есть люди, увидев которых однажды, никогда не забудешь. Люди, которые зажигают, вдохновляют. Таким был и останется в сердцах тех, кто его знал, и тех, кто его...
 
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