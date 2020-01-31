С 1 февраля в Беларуси увеличатся пособия на детей

Источник материала: Полымя

С 1 февраля 2020 года в республике увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Это связано как с увеличением среднемесячной заработной платы работников (далее – СЗП), так и с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ).





Пособия будут выплачиваться в следующих размерах:

✅ единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка – 2 398,70 руб. (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей – 3 358,18 руб. (14 БПМ);

✅ пособие женщине, ставшей на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности – 239,87 руб. (100% БПМ);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:

✅ на первого ребенка – 405,48 руб. (35% СЗП),

✅ на второго и последующих детей – 463,40 руб. (40% СЗП),

✅ на ребенка-инвалида – 521,33 руб. (45% СЗП).

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет (назначается семьям, воспитывающим одновременно детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет) – 119,94 руб. (50% БПМ). Пособие выплачивается на семью одно и не зависит от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье.

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ВИЧ-инфицированный ребенок в возрасте до 18 лет; отец (отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним) составит:

✅ на ребенка-инвалида старше 3 лет – 167,91 руб. (70% БПМ);

✅ на остальных детей старше 3 лет – 119,94 руб. (50% БПМ)

Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их выбору.

Инна ХОРОШКО,

начальник Кореличского районного сектора

Гродненского облуправления Фонда социальной защиты населения