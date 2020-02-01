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Осторожно! Оранжевый уровень опасности объявили синоптики до утра субботы
01.02.2020 00:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 9−11 часов утра 1 февраля по стране ожидаются туманы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
«Наблюдающиеся местами по республике туманы с полуночи до 5 часов утра 1 февраля распространятся на большую часть территории и сохранятся до 9−11 часов утра. Видимость в туманах 100−500 метров», — сообщили в Белгидромет Минприроды.
В Минске и окрестностях города также до утра ожидается густой туман.
Предстоящие выходные будут
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До 9−11 часов утра 1 февраля по стране ожидаются туманы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
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