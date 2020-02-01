Осторожно! Оранжевый уровень опасности объявили синоптики до утра субботы

Источник материала: Tut.by

До 9−11 часов утра 1 февраля по стране ожидаются туманы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Наблюдающиеся местами по республике туманы с полуночи до 5 часов утра 1 февраля распространятся на большую часть территории и сохранятся до 9−11 часов утра. Видимость в туманах 100−500 метров», — сообщили в Белгидромет Минприроды.

В Минске и окрестностях города также до утра ожидается густой туман.

Предстоящие выходные будут теплыми . 1 февраля ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 4−9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…7°С, по юго-западу до +9°С. Подморозит только в середине следующей недели.