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Задача не только выявлять, но и устранять

01.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Значимая роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров в жилищном фонде, отводится смотровым комиссиям. Нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья, и тема пожарной безопасности не теряет своей актуальности.
О том, что в ближайшее время предстоит совершенствовать работу смотровых комиссий сельисполкомов, шла речь во время очередного заседания рабочей комиссии по вопросам предупреждения гибели людей от внешних причин.

Задача не только выявлять, но и устранять

Заседание рабочей комиссии при Чашникском райисполкоме по вопросам предупреждения гибели людей от внешних причин.

В начале совещания рассмотрели письмо Витебского областного управления МЧС о результатах работы смотровых комиссий за 2019 год. Начальник РОЧС Д. А. Вишневский рассказал о том, на что следует обратить внимание в дальнейшем. Представитель пожарного ведомства перечислил документы, указал конкретные проблемы, на решении которых в первую очередь нужно акцентировать внимание членам смотровой комиссии, представителям заинтересованных служб. Произошедшие в начале 2020 года пожары случились по причинам опьянения, неосторожного обращения с огнём.
Проведённый анализ чрезвычайных происшествий указал направления, по которым необходимо менять подходы и активизировать деятельность всех заинтересованных служб. Наибольшему риску гибели подвержены одиноко проживающие пожилые люди, а также граждане, злоупотребляющие алкогольными напитками. Именно этим категориям граждан следует уделить особое внимание. Необходимо усилить индивидуальную разъяснительную работу, информировать заинтересованные службы о выявленных фактах злоупотребления алкоголем, ненадлежащего содержания детей, предлагать социальную помощь, по возможности привлекать родственников и знакомых к решению проблем безопасной жизнедеятельности. В ходе заседания был выработан алгоритм действий.
(Окончание на стр. 4)
Затем разговор вёлся об оформлении статистической отчётности, еженедельно предоставляемой в Витебское областное управление МЧС. Инспектор инспекции по надзору и профилактике Чашникского РОЧС А. Н. Ширко и секретарь районной рабочей комиссии по вопросам предупреждения гибели людей от внешних причин И. В. Березина рассказали о порядке и сроках подготовки отчётов о работе смотровых комиссий. Они акцентировали внимание ответственных более скрупулезно подходить к ведению документации.

Заслушав выступления представителей различных служб, заместитель председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко указала на упущения в работе смотровых комиссий.
Перед членами смотровых комиссий стоит ряд конкретных задач, которые нужно реализовывать. Среди них — выявление фактов, представляющих угрозу для безопасной жизнедеятельности, содействие устранению замечаний, ведение документации и многое другое. Совместные усилия и чёткое выполнение своих обязанностей всеми субъектами профилактики позволят обеспечить результативность работы, подчеркнула Инна Фёдоровна.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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Значимая роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров в жилищном фонде, отводится смотровым комиссиям. Нет ничего дороже
 
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