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Коронавирус в России, Помпео в Минске, «Дакар» изнутри и спасенная в авиакатастрофе - все за вчера

01.02.2020 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Мир никогда не будет прежним: спустя больше трех лет после референдума Великобритания все же вышла из Евросоюза. Это произошло в 23.00 по минскому времени (или в 02.00 по лондонскому) — и вот как это выглядело. Каких-то официальных торжеств в стране не запланировано, ведь почти половина избирателей голосовала против «брексита». Ну, а теперь вспомним, что еще происходило вчера, в последний рабочий день недели.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Китайский коронавирус уже зафиксирован в России. Двое больных — граждане Китая. Роспотребнадзор заверил: у заболевших легкое течение болезни, риска распространения заболевания нет. Первые два случая новой инфекции подтверждены в Великобритании, а Италия уже ввела режим ЧС из-за вируса. Кстати, мы узнали, что белорусы, которые были там заблокированы на лайнере из-за проверки на коронавирус, вернутся домой в эти выходные. У нас, напомним, случаев заболевания нет, медики составляют списки китайских студентов и рабочих, которые вернутся в страну после праздников. А вот здесь Дарья Домрачева, которая сейчас тренерует китайскую сборную, рассказала, как ситуация с вирусом повлияла на работу с командой. Ну и наконец, если вы боитесь вирусов, то вот вам специальный тест на эту тему.
  • Сегодня в Минск с официальным визитом прилетает Госсекретарь США Майкл Помпео. Это будет первый визит руководителя Госдепа США в республику с 1994 года. У Помпео запланированы две встречи — с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Вот здесь собрали темы в отношениях Беларуси и США, которые Помпео может обсудить.
  • В Белнефтехиме рассказали, как будут меняться цены на бензин в этом году.
  • «Когда их забрали, мы хотя бы вздохнули спокойно, особенно пожилые, потому что страшно — зайдет к тебе такой бугай, что ты будешь с ним делать?» — в деревнях под Слуцком не припомнят таких страшных преступлений. Здесь год назад двух пенсионеров задушили и сожгли заживо. Пока обвиняемые дают показания в суде, мы побывали в тех самых деревнях, чтобы узнать, что говорят о фигурантах дела их соседи и родные и как удалось спастись 85-летней пенсионерке, которую тоже пытались убить.


  • Банки, как и требовал регулятор, начали вводить существенные изменения по рассрочке. Например, один из банков сократил сроки, в течение которых можно не платить процент за пользование деньгами, а второй и вовсе перестал принимать заявки на этот продукт.
  • А налоговая хочет обязать курьерские службы сообщать обо всех крупных покупках белорусов. И объясняет, почему нам всем от этого должно быть хорошо.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Ровно 35 лет назад, 1 февраля 1985 года, Ирина Шитько вместе с Валерием Леденевым вылетели ранним рейсом из Минска в Ленинград, чтобы посмотреть зимний город и купить свадебное платье. Этот полет длился всего 2 минуты 40 секунд: ТУ-134 рухнул возле деревни Нежевка Червенского района, из 80 человек в живых остались 22. Ирина рассказала, как службы спасения искали место крушения четыре часа, почему о трагедии власти не рассказывали семьям пассажиров, как удалось ее маме добиться пожизненной компенсации и что вернуло женщину к жизни.


  • Недавно наши гонщики вернулись с ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. И если о результатах всех этапов информации предостаточно, то о закулисье гонок мало кто знает. Сильно ли трясет команду в машине во время заездов? Как питаются участники гонок? Много ли воды выпивают? Как моются и есть ли в автодоме туалет? Рассказываем, как устроен «Дакар» изнутри.
  • В Уручье, на Гинтовта, 3, открылся универсальный парк «Минсктранса», который строили больше 10 лет из-за проблем с иностранным инвестором. Узнали, кто и за какую сумму достроил депо, а также какие маршруты отсюда будут ходить. Кстати, в наземном транспорте Минска теперь должно быть теплее — и вот почему.
  • Белорусские оружейники впервые показали смертоносную «Флейту» — система залпового огня, которая снаряжается авиационными ракетами, выпускает 80 штук за залп и может поражать практически любые цели. Хотите взглянуть?
  • Недавно «Минсктранс» получил новый троллейбус с автономным ходом. Мы протестировали его вместе с замом главы Мингорисполкома и узнали, что выгоднее — электробус или троллейбус нового типа.
  • Очередной рекорд скорости на дорогах поставил белорусский водитель — на немецком автобане он разогнался до… 313 км/ч. И ему за это ничего не было!

О СПОРТЕ

  • Этой белоруске всего 23. Но она уже успела стать чемпионкой мира среди юниоров, в отчаянии сказать биатлону «прощай», вернуться в спорт после уговоров тренеров и самого министра, окунуться в невероятную историю любви и удивить элиту Кубка мира. Рассказываем, кто же такая Анна Сола.


  • А в Минск приедет «Барселона». И здесь пять причин, почему нужно сходить на финал Лиги чемпионов по мини-футболу.
  • Нигерийский футболист, который покинул брестское «Динамо», заключил контракт на год с другим брестским клубом.
  • На площадках интернет-аукционов появились в продаже вещи, связанные с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб при крушении вертолета. Продают их за огромные деньги.

Все новости пятницы, 31 января

Кстати, напоминаем, до весны остался всего-то один февраль. И синоптики уже заявили, что после аномально теплого января начало февраля будет таким же. Рассказываем, куда можно сходить в этот уик-энд, если вы еще не придумали, и желаем вам хороших выходных при любой погоде!

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Теги: Минск
 
 
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Мир никогда не будет прежним: спустя больше трех лет после референдума Великобритания все же вышла из Евросоюза. Ну, а теперь вспомним, что еще происходило вчера, в...
 
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