Что сейчас происходит на долгострое банно-оздоровительного комплекса на Юг-7 в Витебске

Источник материала: Tut.by

На пересечении улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов в Витебске с 2010 года строят банно-оздоровительный комплекс. Как продвигаются работы на долгострое, узнали «Витьбичи».





— Банно-оздоровительный комплекс площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров из долгостроя должен превратиться в современный объект с душами, бассейнами и саунами. Наружная отделка завершена, приступаем к строительно-монтажным работам внутри здания, — рассказал начальник отдела капстроительства Витебского предприятия котельных и тепловых сетей Юрий Скородилко. — Проводится монтаж системы отопления подвала, начинается внутренняя отделка. Закупаются материалы для прокладки внутренних инженерных сетей, электромонтажных, сантехнических работ.

Напомним, строительство здания началось еще в 2010 году, но денег не хватало, и объект превратился в долгострой . В 2018 году он перешел на баланс Витебского предприятия котельных и тепловых сетей (ВПКиТС). Работы ускорились — и здание преобразилось на глазах.

Центральную часть первого этажа займет банно-термальный комплекс. Здесь будут находиться зона отдыха с шезлонгами и двумя бассейнами со спа- и гидромассажем, финская и мягкая сау­ны, паровая баня, средиземноморская терма. А еще обещают так называемые «души впечатлений» («Тропический дождь», «Летний шторм», «Холодный бриз»), душевую аллею, водяной каскад.

В левом и правом крыльях здания расположатся зоны отдыха и ожидания, бар, парикмахерская, кабинет маникюра, магазин «Все для бани», vip-сауны с бассейнами. Этажом выше — тренажерные залы, фитнес, массаж, дет­ская игровая комната.

На второй этаж ведет винтовая лестница, которая украшает холл. При вечернем освещении она будет видна с улицы через витражи.

Ранее сообщалось, что в 2020 году строители сдадут часть комплекса: начнут работу сауны и баня, бассейны.