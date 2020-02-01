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Что сейчас происходит на долгострое банно-оздоровительного комплекса на Юг-7 в Витебске
01.02.2020 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пересечении улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов в Витебске с 2010 года строят банно-оздоровительный комплекс. Как продвигаются работы на долгострое,
— Банно-оздоровительный комплекс площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров из долгостроя должен превратиться в современный объект с душами, бассейнами и саунами. Наружная отделка завершена, приступаем к строительно-монтажным работам внутри здания, — рассказал начальник отдела капстроительства Витебского предприятия котельных и тепловых сетей Юрий Скородилко. — Проводится монтаж системы отопления подвала, начинается внутренняя отделка. Закупаются материалы для прокладки внутренних инженерных сетей, электромонтажных, сантехнических работ.
Напомним, строительство здания началось еще в 2010 году, но денег не хватало, и объект
Центральную часть первого этажа
В левом и правом крыльях здания расположатся зоны отдыха и ожидания, бар, парикмахерская, кабинет маникюра, магазин «Все для бани», vip-сауны с бассейнами. Этажом выше — тренажерные залы, фитнес, массаж, детская игровая комната.
На второй этаж ведет винтовая лестница, которая украшает холл. При вечернем освещении она будет видна с улицы через витражи.
Ранее сообщалось, что в 2020 году строители сдадут часть комплекса: начнут работу сауны и баня, бассейны.
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Строительство здания началось еще в 2010 году, но денег не хватало, и объект превратился в долгострой. В 2018 году он перешел на баланс Витебского предприятия котельных...
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