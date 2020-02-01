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В ЦСОН Кореличского района теперь живут в ритме танцев

01.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Душа просит танцевать», «ноги сами в пляс идут», «танец – это движение, а движение – это жизнь». Сколько еще известных выражений про хореографию мы знаем? И каждое из них как бы говорит: «Танец – неотъемлемая часть всех тех, кто любит жизнь и не любит скучать».

В ЦСОН Кореличского района теперь живут в ритме танцев

Как раз для таких пожилых, но очень активных жителей Кореличчины, которые не хотят и не могут сидеть на месте, в Центре социального обслуживания населения Кореличского района начал работу танцевальный кружок «В ритме танцев».

Праздников на жизненном пути у всех много, но душе пожилого человека хочется чувствовать как можно больше радости и позитива. В этом точно могут помочь занятия танцами, ведь это не только интересное времяпрепровождение, но и польза для здоровья, потому что танцы продлевают жизнь. Именно к такому выводу пришли члены нового танцевального кружка.

В ЦСОН Кореличского района теперь живут в ритме танцев

Деятельность кружка направлена на занятие танцами для поддержания здоровья, развитие чувства музыкального ритма, координации движения, правильного дыхания, хореографических и музыкальных способностей, а также на выявление талантов для участия в музыкальных конкурсах, обучения танцевальному мастерству и поддержания социальной активности. И цена привлекательная: всего 60 копеек за час занятия.

– Наш преподаватель Алла Шурак – профессионал своего дела, – рассказала Инесса Семибратова, директор ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района». – С ее помощью члены кружка смогут научиться не только простым движениям, но и польке, и бальным танцам.

В ЦСОН Кореличского района теперь живут в ритме танцев

Кроме того, Инесса Николаевна напомнила, что в Центре социального обслуживания теперь работает и парикмахер, который ждет всех желающих обладать красивой прической. Цены тоже порадуют посетителей: женская стрижка обойдется в 6,20 рублей, а мужская – в 4,70 рублей. К слову, услуги парикмахера по средам оказываются и на дому, если у вас нет возможности прийти лично.

В ЦСОН Кореличского района теперь живут в ритме танцев

Елизавета АЙКЯН
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Теги: Гродно
 
 
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«Душа просит танцевать», «ноги сами в пляс идут», «танец – это движение, а движение – это жизнь». Сколько еще известных
 
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