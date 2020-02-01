1 февраля — Вечер встречи выпускников. Кореличчане вспоминают школьные годы

Источник материала: Полымя

Строка «Школьные годы чудесны» родилась не просто так. Ведь любой человек, каким бы он ни был трудным подростком, всегда найдет самое яркое и лучшее воспоминание, связанное со школой. У кого-то это любимый учитель, у кого-то школьные праздники, а кто-то сидел за партой со своей первой любовью. Нашим землякам тоже есть что вспомнить со времен школы.