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1 февраля — Вечер встречи выпускников. Кореличчане вспоминают школьные годы

01.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Строка «Школьные годы чудесны» родилась не просто так. Ведь любой человек, каким бы он ни был трудным подростком, всегда найдет самое яркое и лучшее воспоминание, связанное со школой. У кого-то это любимый учитель, у кого-то школьные праздники, а кто-то сидел за партой со своей первой любовью. Нашим землякам тоже есть что вспомнить со времен школы.

 
 
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Строка «Школьные годы чудесны» родилась не просто так. Ведь любой человек, каким бы он ни был трудным подростком, всегда найдет
 
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