Можно ли вернуть дилеру машину, если после покупки она ломается?

Источник материала: Полымя

Отвечаем — можно. Правда, есть нюансы. Законодательство Республики Беларусь предусматривает возможность расторжения договора купли-продажи транспортного средства в случае обнаружения недостатков данного товара.





При этом, на основании пунктов 3,5 статьи 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 года №90-З в случае реализации товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, в отношении технически сложного товара, к которым относится, в том числе автомобиль, или дорогостоящего товара, то есть товара, стоимость которого в четыреста и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день его реализации, потребитель вправе предъявить требования о расторжении договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в течение тридцати дней со дня передачи товара продавцом потребителю. По истечении указанного срока такие требования могут быть предъявлены потребителем только в случае обнаружения в товаре существенного недостатка или нарушения сроков безвозмездного устранения недостатков товара.



– При этом, под существенным недостатком товара понимается неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара, определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), – поясняет адвокат, управляющей партнер адвокатского бюро «Юдикан» Дмитрий Дятчик. – Или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

В части сроков безвозмездного устранения недостатков следует отметить, что в соответствии счастью первой пункта 1 статьи 22 Закона обнаруженные недостатки товара должны быть устранены продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем, ремонтной организацией) безвозмездно и незамедлительно. В случае, если устранить недостатки товара незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок их устранения не может превышать четырнадцати дней со дня предъявления потребителем требования об устранении недостатков товара. По письменному соглашению с потребителем этот срок может быть увеличен, но не более чем до тридцати дней.

Таким образом, покупатель вправе требовать от дилера расторжения договора купли-продажи транспортного средства и возврата уплаченной денежной суммы при наличии неисправностей в автомобиле в течение тридцати дней со дня передачи транспортного средства, а по истечению указанного срока только при условии, если недостатки приобретенного товара (в данном случае автомобиля) являются существенными либо нарушены сроки устранения недостатков. При расторжении договора и возврате уплаченной денежной суммы, покупатель должен будет возвратить автомобиль дилеру.

Источник: grodnonews.by