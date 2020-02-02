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Можно ли вернуть дилеру машину, если после покупки она ломается?

02.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Отвечаем — можно. Правда, есть нюансы. Законодательство Республики Беларусь предусматривает возможность расторжения договора купли-продажи транспортного средства в случае обнаружения недостатков данного товара.

Можно ли вернуть дилеру машину, если после покупки она ломается?

При этом, на основании пунктов 3,5 статьи 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 года №90-З в случае реализации товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, в отношении технически сложного товара, к которым относится, в том числе автомобиль, или дорогостоящего товара, то есть товара, стоимость которого в четыреста и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день его реализации, потребитель вправе предъявить требования о расторжении договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в течение тридцати дней со дня передачи товара продавцом потребителю. По истечении указанного срока такие требования могут быть предъявлены потребителем только в случае обнаружения в товаре существенного недостатка или нарушения сроков безвозмездного устранения недостатков товара.

– При этом, под существенным недостатком товара понимается неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара, определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), – поясняет адвокат, управляющей партнер адвокатского бюро «Юдикан» Дмитрий Дятчик. – Или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

В части сроков безвозмездного устранения недостатков следует отметить, что в соответствии счастью первой пункта 1 статьи 22 Закона обнаруженные недостатки товара должны быть устранены продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем, ремонтной организацией) безвозмездно и незамедлительно. В случае, если устранить недостатки товара незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок их устранения не может превышать четырнадцати дней со дня предъявления потребителем требования об устранении недостатков товара. По письменному соглашению с потребителем этот срок может быть увеличен, но не более чем до тридцати дней.

Таким образом, покупатель вправе требовать от дилера расторжения договора купли-продажи транспортного средства и возврата уплаченной денежной суммы при наличии неисправностей в автомобиле в течение тридцати дней со дня передачи транспортного средства, а по истечению указанного срока только при условии, если недостатки приобретенного товара (в данном случае автомобиля) являются существенными либо нарушены сроки устранения недостатков. При расторжении договора и возврате уплаченной денежной суммы, покупатель должен будет возвратить автомобиль дилеру.

Источник: grodnonews.by

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Теги: Гродно
 
 
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