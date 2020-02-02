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Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева

02.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева.

Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.

 
 
Ссылка на источник 89
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