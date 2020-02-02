Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.
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Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева
02.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.
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Вот и встретились! Фоторепортаж с вечера встречи выпускников второй школы Буда-Кошелева. ...
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