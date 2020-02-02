Диктатура для президента, ФБР в Минске, зарплата министра и белорусское счастье. Тест

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя января наверняка запомнится таинственными исчезновениями директоров сахарных заводов Беларуси и задержанием бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини. Ни по первому, ни по второму инциденту силовые ведомства официально так и не высказались. Лишь к концу недели генпрокурор скупо прокомментировал «некоторые вещи, которые на слуху у всей республики».

Президент отправил замглавы своей администрации послом в Китай, а на освободившееся место назначил директора Института экономики НАН Беларуси. Лукашенко также уполномочил Румаса на переговоры с Казахстаном по нефти, а в субботу принял госсекретаря США Помпео. Заморский гость, к слову, заявил , что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

Мир продолжает бороться с распространяющимся по планете китайским коронавирусом — первые два случая заболевания зафиксированы уже в соседней России. А Британия официально оформила свой развод с Евросоюзом.

Какими еще событиями отметилась минувшая неделя — в нашем тесте.