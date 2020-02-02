ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диктатура для президента, ФБР в Минске, зарплата министра и белорусское счастье. Тест

02.02.2020 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя января наверняка запомнится таинственными исчезновениями директоров сахарных заводов Беларуси и задержанием бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини. Ни по первому, ни по второму инциденту силовые ведомства официально так и не высказались. Лишь к концу недели генпрокурор скупо прокомментировал «некоторые вещи, которые на слуху у всей республики».

Президент отправил замглавы своей администрации послом в Китай, а на освободившееся место назначил директора Института экономики НАН Беларуси. Лукашенко также уполномочил Румаса на переговоры с Казахстаном по нефти, а в субботу принял госсекретаря США Помпео. Заморский гость, к слову, заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

Мир продолжает бороться с распространяющимся по планете китайским коронавирусом — первые два случая заболевания зафиксированы уже в соседней России. А Британия официально оформила свой развод с Евросоюзом.

Какими еще событиями отметилась минувшая неделя — в нашем тесте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какими событиями отметилась минувшая неделя - в нашем тесте.
 
Новости дня
Новости общества
 
С эвакуацией белорусов из Китая помог Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика