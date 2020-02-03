Американская нефть, 20 свадеб, фото «до и после» и самый одинокий житель деревни - все за выходные

Вчера из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, эвакуировали пять граждан Беларуси. Тут помог Казахстан, власти эвакуировали более 80 своих граждан, а также граждан Кыргызстана, Беларуси, Армении. Сейчас все находятся в Казахстане, в медцентре, эвакуированные проведут 14 дней в карантине. А вот некоторых, в том числе и белоруску, не пустили на рейс из Китая в Россию. Ситуация с вирусом в мире продолжает оставаться тревожной: стало известно о первой жертве за пределами Китая, общее число жертв вируса 2019-nCoV превысило 360 человек.
В субботу в Минск приезжал госсекретарь США Майкл Помпео (это первый визит госсекретаря США в Беларусь с 1994 года). Он встретился с президентом Беларуси и главой МИД. Александр Лукашенко радушно встретил гостя и похвалил, что тот «рискнул приехать в Минск и посмотреть на эту страну. Что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, демократия, много ее, мало и так далее». Помпео заявил, что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены. А еще США предложили обеспечить Беларусь нефтью «на 100%». Мы спросили у экспертов, а нужна ли нам американская нефть (кстати, вот тут описываем ситуацию в белорусской нефтянке на начало февраля). Заехал Помпео и в Парк высоких технологий и поделился своими впечатлениями.
С начала года прошел только месяц, а цены на топливо менялись уже пять раз. Да, в выходные это случилось снова: розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку. Раз уж затронули автомобильную тематику, то посмотрите, какие машины были самыми популярными в прошлом году.
В Беларуси могут пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Узнали, что проект изменений сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. По нашей информации, предлагается отменить месячные лимиты на посылки из-за границы в 200 евро и 31 килограмм.
Грустная новость пришла в субботу: ушел из жизни уникальный детский хирург, заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей РНПЦ детской хирургии Юрий Гриневич.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько рассказал, что планируется сделать для самой проблемной области. Как для какой? Для Витебской, президент недавно проводил совещание по этой теме и потребовал в короткие сроки доработать проект указа по развитию агропромышленного комплекса Витебской области. А вот глава Администрации президента рассказал про кадровые проблемы вертикали.
Развод Великобритании и Евросоюза все-таки состоялся. С момента референдума о выходе страны из ЕС прошло три с половиной года. Сторонники «брексит» пришли на Парламентскую площадь, чтобы вместе отсчитать время до начала нового этапа, а британский премьер заявил, что «Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране».
02.02.2020. В этом сочетании чисел есть какая-то магия, считают молодожены, которые вчера сказали друг другу да. В этот день в Минске во Дворце гражданских обрядов стать мужем и женой решили около 20 пар. Мы сходили посмотреть, как это было. Получили кучу положительных эмоций! Вы расстроились, что пропустили красивую дату для регистрации брака? Подсказываем еще одну «магическую дату», читайте репортаж.
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