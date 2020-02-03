Американская нефть, 20 свадеб, фото «до и после» и самый одинокий житель деревни - все за выходные

? В тот год таинственный туман на 18 месяцев накрыл Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии. Летом температура опустилась до 1,5−2,5 градуса Цельсия, что стало началом самого холодного десятилетия за 2300 лет. Жутко, правда?

про время, когда исчезло солнце.