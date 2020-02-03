|
Снег, метель и морозы. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
03.02.2020 08:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отдохнули под +10°С в выходные — и хватит. Со вторника в Брест приходит мягкая зима,
Понедельник станет самым теплым днем недели. Днем ожидается переменная облачность и до +5°С.
Во вторник утром будет туман с видимостью 300−400 метров. Днем небо затянет тучами. Возможен мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +4°С.
В ночь на среду обещают метель и небольшой снег. Утром будет солнечно, но холодно — минус три градуса. Днем будет около 0 °C.
В четверг утром обещают небольшой снег и метель. Столбик термометра опустится до -2°С. Днем пройдет мокрый снег, а воздух прогреется до +4°С.
В пятницу утром будет ясно и до 3 градусов мороза. Днем — облачно с прояснениями и около 0 °C.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со вторника в Брест приходит мягкая зима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)