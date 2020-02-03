Прокурор запросил срок за взятки для начальника отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

Источник материала: Tut.by

Государственный обвинитель запросил для начальника отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.



Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

38-летний начальник отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» обвиняется в том, что получал на систематической основе незаконные материальные вознаграждения — 1,5% от сумм, уплаченных в адрес ООО «Юнайтед Кемикалс» в рамках заключенного между предприятиями договора на поставку промышленных товаров.

По материалам уголовного дела, «гонорары» предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках. Фигурирует пять эпизодов получения взяткок — от 300 до 1500 рублей. Общая же сумма составила не менее 4100 рублей.

Защита просила учесть, что мужчина чистосердечно раскаялся в содеянном, активно сотрудничал со следствием, добровольно возместил в доход государства сумму взятки, а также воспитывает малолетнего и еще двух несовершеннолетних детей. А также — принять во внимание тот факт, что более 400 работников предприятия обратились в суд с ходатайством не применять наказание, связанное с лишением свободы.