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Прокурор запросил срок за взятки для начальника отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»
03.02.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный обвинитель запросил для начальника отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.
38-летний начальник отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»
По материалам уголовного дела, «гонорары» предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках. Фигурирует пять эпизодов получения взяткок — от 300 до 1500 рублей. Общая же сумма составила не менее 4100 рублей.
Защита просила учесть, что мужчина чистосердечно раскаялся в содеянном, активно сотрудничал со следствием, добровольно возместил в доход государства сумму взятки, а также воспитывает малолетнего и еще двух несовершеннолетних детей. А также — принять во внимание тот факт, что более 400 работников предприятия обратились в суд с ходатайством не применять наказание, связанное с лишением свободы.
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«Гонорары» предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках.
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