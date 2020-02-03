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На Витебщине в 2019 году погибло почти 11,5 тысячи коров. Возбуждено 13 уголовных дел

03.02.2020 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области в 2019 году возбуждено 13 уголовных дел в отношении работников АПК, которые фальсифицировали данные о продаже и падеже скота, сообщает Генпрокуратура.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным на 1 января 2020 года, в хозяйствах области насчитывалось 521 376 голов крупного рогатого скота (КРС). В 2019 году погибло 11 460 животных.

Поголовье коров молочного стада уменьшилось в 9 районах: Бешенковичском, Браславском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Чашникском и Шумилинском.

В 2019 году в Витебской области возбудили 13 уголовных дел по фактам внесения заведомо ложных сведений в документы о реализации и падеже скота.

Так, из-за недостатка собственных оборотных средств хозяйства нередко продавали скот, чтобы выплатить зарплату.

Бригадир одного из сельхозпредприятий в Городокском районе скрыла падеж 27 телят. Женщина получила год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В Толочинском районе замдиректора по производству одного из хозяйств скрыл падеж 43 голов КРС, а также фальсифицировал данные покупателей, которым продали продукцию, полученную от вынужденного убоя 97 животных. За злоупотребление служебными полномочиями он получил 3 года лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

За нарушения, связанные с поголовьем КРС, в 2019 году прокуратура привлекла в регионе 486 человек к дисциплинарной ответственности, 84 — к административной, 173 — к материальной (виновные должны выплатить более 14 тысяч рублей).

Кроме того, предъявлено 27 исков о возмещении ущерба, причиненного падежом и недостачей скота, на более чем 11 тысяч рублей. Уже взыскано 3,9 тысячи рублей.

 
 
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Например, из-за недостатка собственных оборотных средств хозяйства нередко продавали скот, чтобы выплатить зарплату.
 
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