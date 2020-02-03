На улице Совхозной в Буда-Кошелеве под автомобиль попала 51-летняя женщина

Источник материала: Газета Авангард

По информации УВД Гомельского облисполкома 2 февраля примерно в 18:40 26-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь по ул. Совхозная в Буда-Кошелеве, в районе дома №19 совершил наезд на необозначенную световозвращающими элементами 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Женщина получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».





Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть более осмотрительными и внимательными на дорогах! Помните, соблюдение Правил дорожного движения – это обязанность каждого участника дорожного движения, которая позволит предотвратить беду на дороге!