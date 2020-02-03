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Кореличский районный краеведческий музей приглашает на выставку «История вещей: утюги, весы и самовары»

03.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кореличский районный краеведческий музей приглашает на выставку «История вещей: утюги, весы и самовары»

 
 
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