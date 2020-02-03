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Небольшой минус и мокрый снег. Погода в Гродно в первую неделю февраля
03.02.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая неделя февраля принесет почти зимнюю погоду с минусовой температурой и мокрым снегом. Правда, минус будет совсем небольшой, да и снега будет не очень много,
В понедельник облачно с прояснениями, без осадков. Днем — сильный ветер, днем возможен дождь. Вечером — туман. Днем — до +5°C.
Во вторник — сплошная облачность, без осадков, утром — туман. Днем будет до +3 °С.
В среду будет солнечно и около нуля.
В четверг сплошная облачность, мокрый снег, сильный ветер. Вечером — ясно. Днем — до +4°С. А вот вечером похолодает до -4°С.
В пятницу переменная облачность, без осадков, но с сильным ветром. Днем до -2 °C.
Хорошей недели, друзья!
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Первая неделя февраля принесет в Гродно зимнюю погоду.
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