«Если бы стоила 100 евро, все равно бы платил». Что происходит в визовых центрах - шенген-то подорожал

Источник материала: Tut.by

— На подачу документов на визу мы записывались в конце декабря. Сразу просили зарегистрировать нас на начало февраля, только потом вспомнили, что в это время консульский сбор вырастет, — с улыбкой рассказывает минчанка Виктория. Утром в понедельник, 3 февраля, она с мужем Сергеем отправилась в визовый центр Польши на подачу документов. Информация, что со 2 февраля визовый сбор для белорусов увеличился с 60 до 80 евро, планы пары на поездку в Белосток не изменила. Молодые люди шутят: — Что поделаешь, значит, судьба заплатить больше.



Утро понедельника в визовом центре Литвы

Напомним, в воскресенье, 2 февраля 2020 года вступил в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза. Документ, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран до 80 евро. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор для наших граждан автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро.

Визовый центр Литвы начинает работать с 9 утра. Несмотря на подорожание, в понедельник, 3 февраля, к 10.00 в холле собралось человек 15. И люди продолжают подходить.

Один из посетителей — Михаил Карпицкий. За компанию с ним — знакомый Евгений. Именно Евгений и регистрировал Михаила на подачу документов на визу. Все, отмечает, было просто: в четверг открыл сайт визового центра и записался на утро понедельника.



Михаил Карпицкий

Конечно, говорит Михаил, можно было сделать все и пораньше, но молодые люди только вчера узнали, что консульский сбор увеличивается.

— Если посмотреть вокруг, людей все равно много, — Евгений обращает внимание на посетителей центра. — Люди собираются в дорогу, поэтому то, что виза больше не 60 евро, никого не останавливает.

Михаилу на следующей неделе нужно ехать на выставку за границу, поэтому ждать 1 июня, когда вступит в силу Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, и визовый сбор снизится до 35 евро, ему нет смысла.

Примерно в такой же ситуации оказалась и Любовь Соломаха. С парнем они собрались в Вильнюс на отдых. О том, что визовый сбор теперь 80 евро, она узнает от нас.



Любовь Соломаха

— Но даже если 80 евро (плюс сервисный сбор 37 рублей 47 копеек. — Прим. TUT.BY), будем платить, — спокойно реагирует на ситуацию девушка. — У нас уже планы.

В отличие от сегодняшних посетителей визового центра, читатель TUT.BY Евгений взялся решать визовые вопросы на прошлой неделе. Чтобы, как говорится, успеть в последний вагон. Несмотря на то, что это были последние дни «по 60», в визовый центр записался без проблем. Регистрировался через турфирму. Сходил к ним в понедельник, а во вторник днем уже нес документы на подачу.

— Мое время подачи документов в визовом центре было примерно в 13.15, — вспоминает собеседник. — Позвали нас по времени, но в очереди я оказался где-то сотым, поэтому ждать пришлось часа два. 15 февраля я еду в Вильнюс, так что, если бы подавал документы позже, вряд ли бы успел забрать визу. Хотя рядом стояли люди, которые собирались уезжать только в апреле. Они, я так понимаю, пришли, чтобы сэкономить.





В понедельник о повышении размера консульского сбора все присутствующие в визовом центре рассуждают очень спокойно. Часть посетителей говорит, что им нужна виза для работы, и все расходы оплачивает работодатель, поэтому 60 евро или 80 — разницы для их кошелька нет.

— Вам нужно было в четверг приходить, тут люди в очереди по два−три часа сидели, — подключается к беседе один из мужчин, который представился страховым агентом. — Я уходил в четыре часа дня, тут был полный холл. Все старались успеть. Особенно семьи с детьми. Ведь, если в семье четыре человека, серьезная сумма получается.

В визовом центре Польши тоже все спокойно. На часах около 10.30, в холле человек десять. Александру назначено на 11.15, но жена посоветовала прийти пораньше.



Визовый центр Польши. Примерно 10.30 утра

— Она подавала документы летом, сказала, в очереди два часа сидела, поэтому отправила меня пораньше, — рассказывает собеседник. — Мне нужна рабочая виза. Причем, именно с февраля, поэтому даже если бы она стоила 100 евро, я бы все равно платил.

На подачу документов мужчина записывался через агентство. Звонил им, продолжает, 10 января. Просил записать на февраль. Потом, рассказывает, ситуация немного изменилась, и можно было подаваться пораньше.

— Я перезвонил 12-го, попросил перенести запись на январь, мне ответили, что мест уже нет, — говорит собеседник. — Ну нет, так нет.

Так же спокойно на ситуацию реагируют и молодые супруги Виктория и Сергей. На подачу документов они записывались еще 31 декабря. Говорят, февраль выбрали неслучайно, хотели, чтобы жена-студентка к этому времени сдала все экзамены и можно было спокойно подумать о поездке.

— Когда записывались на подачу, забыли, что визы с февраля дорожают, — слово за Викторией. — Две недели назад про это снова заговорили в новостях, но мы не расстроились. Получится, нам придется заплатить больше на 40 евро, но нас это не останавливает. Мы давно хотели съездить в Белосток, откладывали деньги. Так что раз собрались, значит, едем.