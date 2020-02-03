|
Конкурс «мужества и талантов» объявили в Бобруйском районе. Пойдете?
03.02.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конкурс «Мистер Бобруйский район-2020» пройдет 21 февраля, организаторы ищут участников,
Претендентам на участие в конкурсе нужно выслать анкету и фото в полный рост на электронную почту bobr.rk@inbox.ru или в любой из мессенджеров — Viber, Telegram, Watsap — на номер (+375 29) 765−28−48. По этому же номеру можно получить всю дополнительную информацию об участии в конкурсе.
Прием заявок — до 8 февраля. После того, как все заявки будут собраны, пройдет отборочный этап конкурса в форме собеседований.
Финал конкурса состоится 21 февраля в районном Центре культуры (Бобруйск, ул. Советская, 77а). Финалисты выступят с визитками, продемонстрируют свои знания и сообразительность в интеллектуальном конкурсе, а также внешние данные — в дефиле.
Трое лучших участников получат ценные призы, а также право участвовать в областном этапе конкурса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подать заявки могут все молодые белорусы в возрасте от 18 до 31 года, которые живут или работают в Бобруйском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)