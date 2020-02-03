Конкурс «мужества и талантов» объявили в Бобруйском районе. Пойдете?

Источник материала: Tut.by

Конкурс «Мистер Бобруйский район-2020» пройдет 21 февраля, организаторы ищут участников, сообщает портал bobr.by. Подать заявки могут все молодые белорусы в возрасте от 18 до 31 года, которые живут или работают в Бобруйском районе. И времени на раздумья осталось мало!

Претендентам на участие в конкурсе нужно выслать анкету и фото в полный рост на электронную почту bobr.rk@inbox.ru или в любой из мессенджеров — Viber, Telegram, Watsap — на номер (+375 29) 765−28−48. По этому же номеру можно получить всю дополнительную информацию об участии в конкурсе.

Прием заявок — до 8 февраля. После того, как все заявки будут собраны, пройдет отборочный этап конкурса в форме собеседований.

Финал конкурса состоится 21 февраля в районном Центре культуры (Бобруйск, ул. Советская, 77а). Финалисты выступят с визитками, продемонстрируют свои знания и сообразительность в интеллектуальном конкурсе, а также внешние данные — в дефиле.

Трое лучших участников получат ценные призы, а также право участвовать в областном этапе конкурса.