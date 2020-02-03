ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс «мужества и талантов» объявили в Бобруйском районе. Пойдете?

03.02.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Конкурс «Мистер Бобруйский район-2020» пройдет 21 февраля, организаторы ищут участников, сообщает портал bobr.by. Подать заявки могут все молодые белорусы в возрасте от 18 до 31 года, которые живут или работают в Бобруйском районе. И времени на раздумья осталось мало!

Претендентам на участие в конкурсе нужно выслать анкету и фото в полный рост на электронную почту bobr.rk@inbox.ru или в любой из мессенджеров — Viber, Telegram, Watsap — на номер (+375 29) 765−28−48. По этому же номеру можно получить всю дополнительную информацию об участии в конкурсе.

Прием заявок — до 8 февраля. После того, как все заявки будут собраны, пройдет отборочный этап конкурса в форме собеседований.

Финал конкурса состоится 21 февраля в районном Центре культуры (Бобруйск, ул. Советская, 77а). Финалисты выступят с визитками, продемонстрируют свои знания и сообразительность в интеллектуальном конкурсе, а также внешние данные — в дефиле.

Трое лучших участников получат ценные призы, а также право участвовать в областном этапе конкурса.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подать заявки могут все молодые белорусы в возрасте от 18 до 31 года, которые живут или работают в Бобруйском районе.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если бы стоила 100 евро, все равно бы платил». Что происходит в визовых центрах - шенген-то подорожал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика