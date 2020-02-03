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Вместо МАУ. Украинская авиакомпания планирует начать полеты из Киева в Минск семь раз в неделю
03.02.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на полеты из Киева в Минск,
Заявка авиакомпании была одобрена комиссией украинской Госавиаслужбы еще в конце января. Согласно процедуре, чтобы начать полеты в Минск, нужно дождаться подписи главы украинского регулятора. Ранее он согласовывал все решения комиссии, отмечает Центр транспортных стратегий.
Если решение будет одобрено, авиакомпания Azur Air Ukraine планирует начать полеты в Минск с 1 марта 2020 года семь раз в неделю.
Напомним, что в конце октября 2019 года Международные авиалинии Украины (МАУ)
Сегодня Минск и Киев связывает авиакомпания «Белавиа», выполняя рейсы пять раз в день.
В Украине авиакомпания Azur Air Ukraine специализируется на перевозке пассажиров из аэропортов Украины по туристическим направлениям.
На какой стадии находятся переговоры между авиакомпанией Azur Air Ukraine и национальным аэропортом «Минск — 2», в пресс-службе аэропорта оперативно ответить не смогли, но пообещали дать развернутый ответ на письменный запрос.
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Авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на полеты из Киева в Минск. Она может заменить МАУ, которая в ноябре 2019 года отменила свои рейсы в Минск.
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