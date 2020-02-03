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Вместо МАУ. Украинская авиакомпания планирует начать полеты из Киева в Минск семь раз в неделю

03.02.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на полеты из Киева в Минск, пишет украинский Центр транспортных стратегий со ссылкой на avianews. Таким образом, она может заменить МАУ, которая в ноябре 2019 года отменила свои рейсы в Минск.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заявка авиакомпании была одобрена комиссией украинской Госавиаслужбы еще в конце января. Согласно процедуре, чтобы начать полеты в Минск, нужно дождаться подписи главы украинского регулятора. Ранее он согласовывал все решения комиссии, отмечает Центр транспортных стратегий.

Если решение будет одобрено, авиакомпания Azur Air Ukraine планирует начать полеты в Минск с 1 марта 2020 года семь раз в неделю.

Напомним, что в конце октября 2019 года Международные авиалинии Украины (МАУ) объявили об отмене рейсов в Минск. Это решение было связано с оптимизацией маршрутной сети авиакомпании. Выполнять полеты в Минск МАУ прекратила 16 ноября 2019 года. До этого авиакомпания летала только в один белорусский город — Минск. Рейсы в Киев и обратно выполнялись не более двух раз в день.

Сегодня Минск и Киев связывает авиакомпания «Белавиа», выполняя рейсы пять раз в день.

В Украине авиакомпания Azur Air Ukraine специализируется на перевозке пассажиров из аэропортов Украины по туристическим направлениям.

На какой стадии находятся переговоры между авиакомпанией Azur Air Ukraine и национальным аэропортом «Минск — 2», в пресс-службе аэропорта оперативно ответить не смогли, но пообещали дать развернутый ответ на письменный запрос.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на полеты из Киева в Минск. Она может заменить МАУ, которая в ноябре 2019 года отменила свои рейсы в Минск.
 
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