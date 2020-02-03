Состояние жительницы Витебска, в которую стрелял муж, медики оценивают как тяжелое

Источник материала: Tut.by

Состояние 44-летней женщины, в которую 1 февраля выстрелил муж в Витебске, медики оценивают как тяжелое. Пациентку прооперировали, она в реанимации, сообщили в программе «Зона Х» на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, 1 февраля 36-летний житель выстрелил в свою 44-летнюю жену и сбежал из квартиры. Женщину доставили в больницу. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции. Задержали его в районе гаражного кооператива на окраине Витебска.

Муж стрелял жене в живот. По предварительной информации, причиной нападения стала ревность.

Известно, что мужчина неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.