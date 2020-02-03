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Состояние жительницы Витебска, в которую стрелял муж, медики оценивают как тяжелое

03.02.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состояние 44-летней женщины, в которую 1 февраля выстрелил муж в Витебске, медики оценивают как тяжелое. Пациентку прооперировали, она в реанимации, сообщили в программе «Зона Х» на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, 1 февраля 36-летний житель выстрелил в свою 44-летнюю жену и сбежал из квартиры. Женщину доставили в больницу. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции. Задержали его в районе гаражного кооператива на окраине Витебска.

Муж стрелял жене в живот. По предварительной информации, причиной нападения стала ревность.

Известно, что мужчина неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

 
Теги: Витебск
 
 
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1 февраля 36-летний житель выстрелил в свою 44-летнюю жену и сбежал из квартиры. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции.
 
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