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Состояние жительницы Витебска, в которую стрелял муж, медики оценивают как тяжелое
03.02.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состояние 44-летней женщины, в которую 1 февраля
Напомним, 1 февраля 36-летний житель выстрелил в свою 44-летнюю жену и сбежал из квартиры. Женщину доставили в больницу. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции. Задержали его в районе гаражного кооператива на окраине Витебска.
Муж стрелял жене в живот. По предварительной информации, причиной нападения стала ревность.
Известно, что мужчина неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
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1 февраля 36-летний житель выстрелил в свою 44-летнюю жену и сбежал из квартиры. На поиски мужчины были ориентированы все наряды городской милиции.
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