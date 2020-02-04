«Наказаны активисты, которые выходили в защиту реки». Виновных в загрязнении Дитвы около Лиды не нашли

Источник материала: Tut.by

В июне 2019 года в реке Дитва, что около Лиды, произошел мор рыбы. Тогда были взяты пробы воды и выяснилось, что причина случившегося — сброс очистных сооружений Лидского ЖКХ. Прокуратурой Лидского района было возбуждено уголовное дело за загрязнение либо засорение вод, однако установить тех, кто виновен в загрязнении реки, не удалось.



Фото: предоставлено читателями

Такой ответ на свой запрос получил гродненский историк Мечислав Супрон, который минувшим летом пытался привлечь внимание к проблеме загрязнения водоема и вышел с плакатом на гродненский Старый мост.

— Получается такая ситуация: по сути по факту наказанными оказались активисты, которые выходили в Лиде и в Гродно в защиту реки, — говорит Мечислав Супрон.

Он и двое жителей Березовки — Витольд Ашурок и Сергей Пантус, которые стояли с плакатами около Лидского райисполкома, — были оштрафованы за нарушение закона о проведении массовых мероприятий. Березовчане — по 10 базовых величин каждый, гродненец — на пять.

Напомним, в реке Дитва, которая является притоком Немана (она протекает около дачного поселка в Доржах и деревни Канюшаны), два года подряд гибла рыба . Люди жаловались на выбросы лидских очистных сооружений, в ЖКХ города же уверяли, что они не виноваты.

Фото: предоставлено читателем

По словам дачников, вода в водоеме прошлым летом стала темного серо-коричневого цвета и неприятно пахла. Общественные активисты обследовали территорию водоема и нашли трубу, из которой лилась грязная вода. Они сняли происходящее на видео.

Изначально специалисты природоохраны и Лидского ЖКХ говорили о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды. По словам экологов, жаркая погода, конечно, тоже повлияла на ситуацию в реке не в лучшую сторону — согласно результатам анализов, уровень кислорода в реке был очень низким, а это могло быть вызвано высокими температурами. Однако главная причина загрязнения — сброс грязной воды.

— Были взяты пробы воды. Напротив очистных сооружений Лидского ЖКХ есть превышение параметров по пяти показателям, — рассказывали TUT.BY специалисты природоохраны.

В Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте рассказали, что весь собранный материал по данному делу был передан в правоохранительные органы. Прокуратура возбудила уголовное дело.



Фото: hrodna.life

Однако установить тех, кто виновен в загрязнении реки пока не удалось, поэтому предварительное расследование по делу было приостановлено. Если бы виновных нашли, им бы грозили исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

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