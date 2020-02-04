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В Беларуси на этой неделе похолодает

04.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Январь в Беларуси был небывало теплый, в первые февральские дни также господствовал аномально теплый воздух со средиземноморья – на многих метеостанциях страны были установлены новые рекорды этих дней. Среднесуточные температуры за 2 февраля составили 3-8 градусов тепла, что на 6-11 градусов выше климатической нормы. Как пояснили в Белгидромете, такой температурный фон соответствовал середине апреля.

Сегодня ситуация изменилась: в страну стала поступать более прохладная воздушная масса с Балтийского моря.

Во вторник, 4 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине страны прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, в ночные и утренние часы слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов до плюс 1, днем будет от минус 1 до плюс 5.

В среду, 5 февраля, погодные условия в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Будет облачно с прояснениями. Во многих регионах обойдется без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу, а днем местами по Витебской области пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью прогнозируется 3-10 градусов мороза, днем – от минус 6 до плюс 1 градуса.

В четверг, 6 февраля, утром и днем погодные условия начнет формировать фронтальный раздел с Балтийского моря. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег, установится снежный покров. Лишь в западных районах будут отмечаться смешанные осадки (мокрый снег, дождь), возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Ночью будет 2-9 градусов ниже нуля, по востоку при прояснениях температура опустится до минус 12. Днем будет от минус 3 градусов по северо-востоку до плюс 3 по западу страны.

Зимний характер погоды сохранится и в конце недели.

В пятницу, 7 февраля, местами, в основном по востоку республики, ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по северу при прояснениях – до минус 10. Днем будет от нуля до минус 6.

В субботу, 8 февраля, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью будет 3-10 градусов мороза, при прояснениях – до 11-15 ниже нуля, днем ожидается от минус 5 до плюс 1 градуса.

В воскресенье, 9 февраля, в некоторых районах республики пройдет кратковременный снег, по западу – мокрый снег. Ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-западный, с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях – до минус 12. Днем прогнозируется от минус 4 градусов по северо-востоку до плюс 3 по юго-западу страны.

https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-na-etoj-nedele-poholodaet-378199-2020/

 
 
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В Беларуси на этой неделе похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды...
 
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