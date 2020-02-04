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Под Брестом выросла редиска. Небольшая по размеру, но есть можно
04.02.2020 08:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аномальная теплая погода в январе позволила собрать первый урожай редиски под Брестом. Снимком «зимней» редиски с порталом TUT.BY поделилась Надежда Лесневская.
«Редиска выросла в деревне Большие Радваничи, под Брестом. Посадила редиску в октябре, для эксперимента — рассказывали, что может взойти весной. В начале декабря появились листочки — укрыла тонким спанбондом. В конце января редиска подросла, попробовали. На вкус как обычная редиска, но будто слегка подмороженная. Она, конечно, небольшая по размеру, но настоящая», — рассказала девушка.
А накануне появились
Но уже на этой неделе зима вернется — нас
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«Редиска выросла в деревне Большие Радваничи, под Брестом. Посадила редиску в октябре, для эксперимента - рассказывали, что может взойти весной. В конце января...
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