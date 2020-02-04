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Прямо в СИЗО. Как в Гомеле школьница-закладчица сдавала выпускные экзамены с помощью прокуратуры
04.02.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школьница, которую осудили в октябре за закладки, не могла получить аттестат об окончании 11 классов. В дело вмешалась
16-летнюю Катю и ее 17-летнего парня Станислава
Еще когда Екатерина находилась в СИЗО, для нее организовали дистанционное обучение по школьной программе. А вот возможности отвезти ее в школу сдать выпускные экзамены не нашли — нет в законе такого основания для вывоза из СИЗО.
Прокуратура области проанализировала законодательство — и пришла к выводу, что «местом аттестации» может быть и само СИЗО. Там у Кати выпускные экзамены и приняли, там же она получила аттестат.
Сейчас Катя отбывает наказание в колонии, где открыт центр дистанционного обучения. То есть, если захочет, она сможет получить в колонии высшее образование по психологии или менеджменту.
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