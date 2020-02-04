Киосков на железнодорожном вокзале в Могилеве не будет - их объединят в «поезд» со смотровой площадкой

Источник материала: Tut.by

Торговые павильоны на привокзальной площади Могилева объединят в один объект, который по форме будет напоминать железнодорожный поезд. По плану изменения произойдут уже в этом году, сообщает Mogilevnews.by.





Речь идет о реконструкции киосков, которые находятся напротив багажного отделения и камер хранения железнодорожного вокзала, сказал главный архитектор города Владимир Скачек.

Они принадлежат частникам. Проект по преобразованию торговых точек они будут реализовывать совместно и самостоятельно.









Над уже существующими киосками надстроят второй этаж. Там тоже будет организована торговля, а также разместится смотровая площадка с видом на привокзальную площадь.