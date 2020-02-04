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Киосков на железнодорожном вокзале в Могилеве не будет - их объединят в «поезд» со смотровой площадкой
04.02.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торговые павильоны на привокзальной площади Могилева объединят в один объект, который по форме будет напоминать железнодорожный поезд. По плану изменения произойдут уже в этом году,
Речь идет о реконструкции киосков, которые находятся напротив багажного отделения и камер хранения железнодорожного вокзала, сказал главный архитектор города Владимир Скачек.
Они принадлежат частникам. Проект по преобразованию торговых точек они будут реализовывать совместно и самостоятельно.
Над уже существующими киосками надстроят второй этаж. Там тоже будет организована торговля, а также разместится смотровая площадка с видом на привокзальную площадь.
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Киосков на железнодорожном вокзале в Могилеве не будет - их объединят в «поезд» со смотровой площадкой
Реконструкцию будут делать сами предприниматели - коллективно и за свои деньги.
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