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Гродненские пограничники задержали россиянина, который вез в машине патроны. Говорит, забыл выложить
04.02.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские пограничники в пункте пропуска «Привалка» задержали россиянина, который перевозил 18 патронов к охотничьему карабину. Боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу,
Патроны находились в подлокотнике автомобиля, которым управлял россиянин. Он ехал в Беларусь.
Мужчина рассказал, что забыл про боеприпасы и оставил их в машине по невнимательности. Патроны были в заводской упаковке. Сейчас они изъяты.
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Гродненские пограничники задержали россиянина, который вез в машине патроны. Говорит, забыл выложить
Боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу.
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