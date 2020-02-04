Гродненские пограничники задержали россиянина, который вез в машине патроны. Говорит, забыл выложить

Источник материала: Tut.by

Гродненские пограничники в пункте пропуска «Привалка» задержали россиянина, который перевозил 18 патронов к охотничьему карабину. Боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

Патроны находились в подлокотнике автомобиля, которым управлял россиянин. Он ехал в Беларусь.

Мужчина рассказал, что забыл про боеприпасы и оставил их в машине по невнимательности. Патроны были в заводской упаковке. Сейчас они изъяты.