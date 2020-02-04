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Погода на неделю: похолодание со среды, ночью в субботу до -15°С

04.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Похолодание ожидается в Могилевской области со среды – температура воздуха значительно снизится. По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета в субботу ночью местами до -15°С. С пятницы минусовая температура ожидается и в дневные часы. Погода на неделю: похолодание со среды, ночью в субботу до -15°С
5 февраля (среда): переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 5-10 м/с.
Ночью -5 -10°С, днем -1 -6°С.

6 февраля (четверг): облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. 
Ночью -4 -9°С, при прояснениях до -12°С; днем -3 +2°С.

7 февраля  (пятница): местами кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Ночью -3 -8°С, днем -1 -6°С.

8 февраля  (суббота): ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -5 -10°С, при прояснениях до -15°С; днем 0 -5°С.

9 февраля  (воскресенье): местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -3 -8°С, при прояснениях до -12°С; днем -4 +1°С.

mogilevnews.by

 

 
 
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Похолодание ожидается в Могилевской области со среды – температура воздуха значительно снизится. По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета в...
 
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