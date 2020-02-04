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Сбыт кокаина, планы украсть авто. Под Минском задержали двух белорусов и немца

04.02.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Минском ГУБОПиК МВД задержал двух белорусов и немца. Накануне они продавали кокаин. Но сбыт наркотика для уроженцев Беларуси был только «попутным преступлением», сообщает пресс-секретарь МВД в официальном телеграм-канале.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

28 января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали троих мужчин, которые накануне в Минском районе продали за $ 3000 около 20 граммов кокаина жителю Копыльского района. Среди подозреваемых — 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в немецком Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин Германии.

Начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Борисенок рассказал, что сбыт наркотика — «попутное» преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW.

Вместе с немцем из Гамбурга выехал старший из братьев — он поместил в себя пробную партию наркотика и успешно пересек границу.

На месте белорусы организовали развлекательную программу, во время которой втайне от немца планировали изготовить дубликат ключей от авто. Чтобы сохранить алиби перед гостем, в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка.

Все преступные действия и их приготовление задокументировали оперативники, подозреваемых задержали в поселке Хатежино.

Сейчас белорусы в ИВС, а немец обязан явкой. Действиям всех фигурантов следователи дадут правовую оценку, возбуждено уголовное дело за сбыт кокаина. Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через границу и приготовления к краже в особо крупном размере.

По информации ГУБОПиК МВД, старший белорус занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространял наркотики. Раньше в Беларуси его привлекали к уголовной ответственности за крупные кражи и побег из мест лишения свободы. Его брата также судили: за разбой, убийство, кражи и грабежи. А в декабре прошлого года мужчина освободился после наказания за бандитизм.

Гражданин Германии к уголовной ответственности не привлекался.

 
 
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Под Минском ГУБОПиК МВД задержал двух белорусов и немца. Накануне они продавали кокаин.
 
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