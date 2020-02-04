ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До марта можно забыть про китайских туристов. Как коронавирус повлиял на туризм в Беларуси

04.02.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последние десять лет китайцы уверенно держат статус лидеров как самая путешествующая нация мира. По данным Всемирной туристической организации, в 2018 году на отдых за рубеж выехало более 120 млн китайцев. Беларусь не может оставаться в стороне от китайского туристического потока, считает директор филиала «Белинтурист» Алексей Стрельченко. В прошлом году была заключена беспрецедентная для нашего туризма сделка — один бизнес-тур принес 1,5 млн долларов. Однако вспышка коронавируса внесет свои коррективы в планы туриндустрии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Алексея Стрельченко, пока среди белорусских туристических компаний нет высокой конкуренции за китайских туристов. Более того, в последнее время появляется все больше небольших фирм из числа представителей диаспоры: китайские выпускники вузов остаются в Беларуси, основывают здесь небольшие фирмы и напрямую работают со своими соотечественниками.

Директор «Белинтуриста» отмечает, что китайцы проявляют интерес к организации в Беларуси конференций и корпоративов. Так, в мае 2019 года в Минск приехало более 2,5 тысяч китайских туристов — представители компании, которая отмечала 25-летие, руководство в качестве поощрения организовало для сотрудников поездку на 15 дней.

По словам Алексея Стрельченко, организаторы запросили 100 автобусов не старше 5 лет — и с этим была проблема. Инфраструктура не всегда успевает за выросшим туристическим спросом. То же касается и ресторанов — в Минске не хватает заведений с китайской кухней, куда представители турфирм готовы направлять туристов.

— Нужно отказаться от иллюзий, что китайцы будут есть белорусскую и европейскую кухню, они устроены иначе, — заявил Стрельченко. — В Минске — пять китайских ресторанов, в Вильнюсе — более 50, хотя у нас китайцев гораздо больше. Что касается традиционного туризма, то нужно понимать, что китайцы не будут покупать недельный тур по Беларуси. Их больше интересуют «пакеты», где много стран в одном туре, — например, по Восточной Европе: Польша, страны Балтии, Украина и Беларусь. К нам они в таком случае приедут на две-три ночи.

По словам директора «Белинтуриста», у Беларуси есть потенциал стать площадкой для бизнес-туров китайских корпораций. На 2020 год уже были предварительные договоренности, но из-за вспышки коронавируса пока переговорный процесс приостановлен. В первом квартале 2020 года все миссии, в том числе туристические, заморожены. Если в феврале удастся локализовать вирус, к нормальной работе можно будет вернуться в мае.

Ранее заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной отмечал, что в 2018 году к нам с туристической целью приехало около 23 тысяч китайцев.

Напомним, Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за коронавируса. Беларусь рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Китай, но никаких ограничений по въезду и выезду пока не принималось.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в феврале удастся локализовать новый вирус пневмонии, к нормальной работе можно будет вернуться в мае.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вывозили в Россию ночью». Наталья Радина рассказала, как сбежала из страны девять лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика