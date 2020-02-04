До марта можно забыть про китайских туристов. Как коронавирус повлиял на туризм в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Последние десять лет китайцы уверенно держат статус лидеров как самая путешествующая нация мира. По данным Всемирной туристической организации, в 2018 году на отдых за рубеж выехало более 120 млн китайцев. Беларусь не может оставаться в стороне от китайского туристического потока, считает директор филиала «Белинтурист» Алексей Стрельченко. В прошлом году была заключена беспрецедентная для нашего туризма сделка — один бизнес-тур принес 1,5 млн долларов. Однако вспышка коронавируса внесет свои коррективы в планы туриндустрии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Алексея Стрельченко, пока среди белорусских туристических компаний нет высокой конкуренции за китайских туристов. Более того, в последнее время появляется все больше небольших фирм из числа представителей диаспоры: китайские выпускники вузов остаются в Беларуси, основывают здесь небольшие фирмы и напрямую работают со своими соотечественниками.

Директор «Белинтуриста» отмечает, что китайцы проявляют интерес к организации в Беларуси конференций и корпоративов. Так, в мае 2019 года в Минск приехало более 2,5 тысяч китайских туристов — представители компании, которая отмечала 25-летие, руководство в качестве поощрения организовало для сотрудников поездку на 15 дней.

По словам Алексея Стрельченко, организаторы запросили 100 автобусов не старше 5 лет — и с этим была проблема. Инфраструктура не всегда успевает за выросшим туристическим спросом. То же касается и ресторанов — в Минске не хватает заведений с китайской кухней, куда представители турфирм готовы направлять туристов.

— Нужно отказаться от иллюзий, что китайцы будут есть белорусскую и европейскую кухню, они устроены иначе, — заявил Стрельченко. — В Минске — пять китайских ресторанов, в Вильнюсе — более 50, хотя у нас китайцев гораздо больше. Что касается традиционного туризма, то нужно понимать, что китайцы не будут покупать недельный тур по Беларуси. Их больше интересуют «пакеты», где много стран в одном туре, — например, по Восточной Европе: Польша, страны Балтии, Украина и Беларусь. К нам они в таком случае приедут на две-три ночи.

По словам директора «Белинтуриста», у Беларуси есть потенциал стать площадкой для бизнес-туров китайских корпораций. На 2020 год уже были предварительные договоренности, но из-за вспышки коронавируса пока переговорный процесс приостановлен. В первом квартале 2020 года все миссии, в том числе туристические, заморожены. Если в феврале удастся локализовать вирус, к нормальной работе можно будет вернуться в мае.

Ранее заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной отмечал , что в 2018 году к нам с туристической целью приехало около 23 тысяч китайцев.

Напомним, Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за коронавируса. Беларусь рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Китай, но никаких ограничений по въезду и выезду пока не принималось.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.