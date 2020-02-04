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До марта можно забыть про китайских туристов. Как коронавирус повлиял на туризм в Беларуси
04.02.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние десять лет китайцы уверенно держат статус лидеров как самая путешествующая нация мира. По данным Всемирной туристической организации, в 2018 году на отдых за рубеж выехало более 120 млн китайцев. Беларусь не может оставаться в стороне от китайского туристического потока, считает директор филиала «Белинтурист» Алексей Стрельченко. В прошлом году была заключена беспрецедентная для нашего туризма сделка — один бизнес-тур принес 1,5 млн долларов. Однако вспышка коронавируса внесет свои коррективы в планы туриндустрии.
По словам Алексея Стрельченко, пока среди белорусских туристических компаний нет высокой конкуренции за китайских туристов. Более того, в последнее время появляется все больше небольших фирм из числа представителей диаспоры: китайские выпускники вузов остаются в Беларуси, основывают здесь небольшие фирмы и напрямую работают со своими соотечественниками.
Директор «Белинтуриста» отмечает, что китайцы проявляют интерес к организации в Беларуси конференций и корпоративов. Так, в мае 2019 года в Минск приехало более 2,5 тысяч китайских туристов — представители компании, которая отмечала 25-летие, руководство в качестве поощрения организовало для сотрудников поездку на 15 дней.
По словам Алексея Стрельченко, организаторы запросили 100 автобусов не старше 5 лет — и с этим была проблема. Инфраструктура не всегда успевает за выросшим туристическим спросом. То же касается и ресторанов — в Минске не хватает заведений с китайской кухней, куда представители турфирм готовы направлять туристов.
— Нужно отказаться от иллюзий, что китайцы будут есть белорусскую и европейскую кухню, они устроены иначе, — заявил Стрельченко. — В Минске — пять китайских ресторанов, в Вильнюсе — более 50, хотя у нас китайцев гораздо больше. Что касается традиционного туризма, то нужно понимать, что китайцы не будут покупать недельный тур по Беларуси. Их больше интересуют «пакеты», где много стран в одном туре, — например, по Восточной Европе: Польша, страны Балтии, Украина и Беларусь. К нам они в таком случае приедут на две-три ночи.
По словам директора «Белинтуриста», у Беларуси есть потенциал стать площадкой для бизнес-туров китайских корпораций. На 2020 год уже были предварительные договоренности, но из-за вспышки коронавируса пока переговорный процесс приостановлен. В первом квартале 2020 года все миссии, в том числе туристические, заморожены. Если в феврале удастся локализовать вирус, к нормальной работе можно будет вернуться в мае.
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Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
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При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
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