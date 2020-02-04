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В Ошмянах разыскивают 16-летнего подростка: парень ушел к другу и пропал

04.02.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ошмянах разыскивают 16-летнего парня, который два дня назад ушел к другу и пропал. Ранее подросток уже сбегал из дома, сообщает милиция.

16-летний Андрей Жамойть ушел из дома утром 2 февраля. Сказал родителям, что идет к другу — и с тех пор его никто не видел.

Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие темно-русые волосы. Есть шрам на левой брови.


Фото: t.me/pressmvd

Был одет в шапку темного цвета, куртку с капюшоном коричневого цвета, штаны светлого цвета, кроссовки черного цвета. При себе может иметь рюкзак черного цвета.

Ранее уже уходил из дома.

Если вам что-либо известно о парне, сообщите по телефонам: 8 (029) 78 44 147, 8 (01593) 4 45 42 или 102.

 
 
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В Ошмянах разыскивают 16-летнего парня, который два дня назад ушел к другу и пропал. Ранее подросток уже сбегал из дома.
 
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