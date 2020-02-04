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В Ошмянах разыскивают 16-летнего подростка: парень ушел к другу и пропал
04.02.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ошмянах разыскивают 16-летнего парня, который два дня назад ушел к другу и пропал. Ранее подросток уже сбегал из дома,
16-летний Андрей Жамойть ушел из дома утром 2 февраля. Сказал родителям, что идет к другу — и с тех пор его никто не видел.
Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие темно-русые волосы. Есть шрам на левой брови.
Был одет в шапку темного цвета, куртку с капюшоном коричневого цвета, штаны светлого цвета, кроссовки черного цвета. При себе может иметь рюкзак черного цвета.
Ранее уже уходил из дома.
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В Ошмянах разыскивают 16-летнего парня, который два дня назад ушел к другу и пропал. Ранее подросток уже сбегал из дома.
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