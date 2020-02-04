«Вывозили в Россию ночью». Наталья Радина рассказала, как сбежала из страны девять лет назад

Источник материала: Tut.by

Главного редактора заблокированного в Беларуси оппозиционного сайта charter97.org Наталью Радину задержали в декабре 2010 года после президентских выборов. В отношении нее возбудили уголовное дело за массовые беспорядки, а закрыли его, когда Радина уже сбежала из Беларуси и получила политическое убежище в Литве.



Наталья Радина, фото: svaboda.org

В свой день рождения Наталья Радина дала интервью YouTube-каналу МRR -My Russian Rights . Съемки проходили в берлинской тюрьме Штази. Журналистка отметила: эта тюрьма напоминает ей СИЗО КГБ, в котором она оказалась после многочисленных акций протеста «Плошча-2010». Когда через некоторое время Радину освободили под подписку о невыезде, она должна была жить в родном городе Кобрине. Расследование уголовного дела продолжалось.

«И каждый день в 7 утра ко мне приходила милиция и проверяла, на месте я или нет», — рассказывает в интервью Наталья Радина.

Через два месяца, проведенных в Кобрине, она приняла решение сбежать из страны. На тот момент Радина была единственным человеком из редакции, который оставался в Беларуси, остальные журналисты успели выехать за границу.

«К сожалению, пока не могу назвать имена людей, которые меня спасли, потому что эти люди до сих пор живут в Беларуси. И это была невероятная история, мне кажется, что Бог помог. Уехать было очень тяжело. Почему я это сделала? Через два месяца я поняла, что мне не дадут нормально работать, что они будут дергать меня постоянно, угрожать моей семьей. (…) Я приняла очень трудное для меня решение. Написала ей (маме о предстоящем побеге. — Прим. TUT.BY) на бумажке, показала родителям и тут же ее сожгли. Мы понимали: в доме тоже может быть прослушка», — вспоминает Радина события 2011 года .

В день, когда журналистка должна была ехать на допрос в Минск в КГБ, она купила билет на ночной поезд. Заранее знала: он останавливается на час в Лунинце, есть возможность выйти.

«Знала, что этот вокзал сквозной и что многие пассажиры выходят ночью, что-то покупают в магазине. Была безопасная связь, мы договорились с одним человеком, который меня встретил в Лунинце на машине, поставил ее дальше от камер. Я сошла с поезда, взяла только сумку с маленьким компьютером. Вышла из вагона покурить, похоже, в вагоне сидел приставленный человек, до этого специально выходила покурить на каждой станции, чтобы не было подозрения. (…) Быстро прошмыгнула через вокзал, села в машину, и мы уехали. Меня отвезли в город, в котором я никогда не была, где у меня не было никаких знакомых. И в этом городе в одной квартире просидела шесть дней без телефона, интернета. Даже когда выходила на балкон покурить, садилась, чтобы меня не было видно», — рассказывает детали своего побега из страны Радина.

По ее словам, чтобы запутать спецслужбы, друзья позвонили маме журналистки и сказали, что с ней все хорошо, она якобы в Польше. А через шесть дней Наталью Радину из Беларуси перевезли в Москву. Паспорт у нее забрали сотрудники КГБ, поэтому выехать никуда она не могла, кроме России.

«Меня вывозили тоже ночью (в РФ. — Прим. TUT.BY), вот тут я уже лежала на полу в машине, тогда паспортный контроль на белорусско-российской границе был выборочным. И мы поехали не по главным дорогам, а проселочным. Я жила подпольно, никто не знал, даже мои родители, что я в Москве. На сайте мы объявили, что я уже на Западе в лагере для беженцев, что мне удалось сбежать. Меня тайно вывозили на машине в посольства западных государств, где мы договорились, что меня нужно переправить. Выяснилось: они (посольства. — Прим. TUT.BY) не могут помочь, это серьезный конфликт с властями России, если вывезти политзаключенного без документов на Запад. И тогда я обратилась к Светлане Ганнушкиной (российской правозащитнице. — Прим. TUT.BY), мои друзья рассказали ей о моем деле. Она сделала просто невероятное! Если бы не Светлана Алексеевна, то сидела бы там, наверное, года два. Потому что мы с ней обратились в Верховный комиссариат по делам беженцев. У них стандартно дело рассматривается два года. Благодаря Светлане Алексеевне мы это дело закрыли за четыре месяца», — продолжает рассказывать журналистка.

Радина вспоминает, что сперва ее признали беженцем по линии ООН, затем голландское посольство в Москве выдало временный документ и Нидерланды согласились принять Радину у себя в стране. Оказалось, имея все документы на руках, покинуть Россию без выездной визы невозможно.

«И тут сказочно повезло. Светлана Алексеевна Ганнушкина тогда была членом Совета по правам человека при президенте России, президентом был Медведев. Я попросила Светлану Алексеевну: „Поговорите с кем-нибудь из руководства, хоть с президентом, о том, что мне нужно уехать. Пусть сверху принимают решение: сажать меня, депортировать в Беларусь“. И тогда она обратилась за помощью к Суркову (Владислав Сурков, бывший помощник президента РФ. — Прим. TUT.BY), рассказала о моем деле. Потом Светлана Алексеевна позвонила: „Наташа, он отпустит вас. Тем более когда увидел, что вы беженец по линии ООН, о ситуации знают в Госдепартаменте США и лично заместитель Хиллари Клинтон“. Сурков все рассчитал и понял, что из-за какой-то журналистки устраивать международный конфликт вряд ли стоит. И меня отпустил», — отмечает Радина.

После этого она уехала в Голландию, но отказалась там «от квартиры, кредита и помощи» и переехала в Литву, где получила политическое убежище.