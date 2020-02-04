Назвали лауреатов «Человека года Витебщины-2019». Рассказываем, кто ими стал

Источник материала: Tut.by

Лауреатами областной премии «Человек года Витебщины — 2019» стали 50 человек в пяти номинациях, сообщают «Витьбичи».

Среди тех, кто получит премию в этот раз, — председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина, замгендиректора Витебской бройлерной птицефабрики Надежда Грибанова, начальник Полоцкой ГЭС Василий Велюго, замгендиректора «Витебскоблгаза» Светлана Волкова, директор областной библиотеки Татьяна Адамян, профессор ВГУ, искусствовед Татьяна Котович, замглавврача областного роддома Людмила Рослик.

Среди лауреатов — не только руководители. В списке — врачи, учителя, милиционеры, спортсмены, водители, трактористы, почтальон, воспитатель детдома семейного типа, доярка и т.д.

Премией награждают лучших работников региона с 2009 года. Всего за это время ею отмечены 1050 человек.

Чествование обладателей премии «Человек года Витебщины — 2019» состоится 7 февраля в концертном зале «Витебск».