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«Зима? Правда?!» Смотрите, как гродненцы радуются и удивляются первому большому снегопаду

04.02.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 4 февраля, в Гродно пошел снег. Ничего в этом природном явлении в феврале не было бы удивительного, если бы не аномально теплая зима, которая выдалась в этом году. И гродненцы ринулись фотографировать первый, по сути, большой снег — а мы собрали снимки жителей города. Правда, в областном центре сейчас +2°C, и красота за окнами вряд ли продержится долго.


В соцсетях гродненцы шутят, что зима за сегодня выполнила весь свой годовой план и может уходить, и радуются, что наконец можно показать детям, что такое снег. Пусть и такой недолговечный. Кстати, по прогнозу уже завтра будет около нуля и без осадков, а вот в четверг вечером может быть метель с мокрым снегом и небольшие заморозки.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от R.W. (@nachtmystium297) 4 Фев 2020 в 2:00 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от anna_joch (@anna_joch) 4 Фев 2020 в 1:53 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irina (@ezhevishka) 4 Фев 2020 в 1:31 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elen (@elen_grodno) 4 Фев 2020 в 2:23 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ами (@amiamerel) 4 Фев 2020 в 2:14 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от allakiss (@allakiss1798) 4 Фев 2020 в 1:15 PST

 
Теги: Гродно
 
 
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Во вторник, 4 февраля, в Гродно пошел снег. Ничего в этом природном явлении не было бы удивительного, если бы не аномально теплая зима, которая выдалась в этом году. И...
 
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