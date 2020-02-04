«Зима? Правда?!» Смотрите, как гродненцы радуются и удивляются первому большому снегопаду

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 4 февраля, в Гродно пошел снег. Ничего в этом природном явлении в феврале не было бы удивительного, если бы не аномально теплая зима, которая выдалась в этом году. И гродненцы ринулись фотографировать первый, по сути, большой снег — а мы собрали снимки жителей города. Правда, в областном центре сейчас +2°C, и красота за окнами вряд ли продержится долго.





В соцсетях гродненцы шутят, что зима за сегодня выполнила весь свой годовой план и может уходить, и радуются, что наконец можно показать детям, что такое снег. Пусть и такой недолговечный. Кстати, по прогнозу уже завтра будет около нуля и без осадков, а вот в четверг вечером может быть метель с мокрым снегом и небольшие заморозки.



