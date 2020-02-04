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«В связи с погодными условиями». Самолет Хургада-Гродно не смог приземлиться в аэропорту и улетел в Минск
04.02.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гродно идет сильный снег, поэтому чартерный рейс с туристами не смог приземлиться в аэропорту вовремя. Боинг-737 улетел в Минск, но через некоторое время снова вернулся в Гродно.
— Самолет в связи с погодными условиями не смог приземлиться в Гродно, — говорят в авиакомпании «Белавиа».
Оказалось, сегодня в Гродно пришла настоящая зима, в городе — сильный снег. Погода и стала причиной того, что Боинг-737, следовавший маршрутом Хургада-Гродно, не смог приземлиться по расписанию в 13.00. Судя по сайту
— Самолет приземлился только что, в 15.35, он прилетел из Минска, — уточнили TUT.BY в Гродненском аэропорту.
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«В связи с погодными условиями». Самолет Хургада-Гродно не смог приземлиться в аэропорту и улетел в Минск
Сегодня в Гродно идет сильный снег, поэтому чартерный рейс с туристами не смог приземлиться в аэропорту вовремя.
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