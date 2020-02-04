«В связи с погодными условиями». Самолет Хургада-Гродно не смог приземлиться в аэропорту и улетел в Минск

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гродно идет сильный снег, поэтому чартерный рейс с туристами не смог приземлиться в аэропорту вовремя. Боинг-737 улетел в Минск, но через некоторое время снова вернулся в Гродно.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Самолет в связи с погодными условиями не смог приземлиться в Гродно, — говорят в авиакомпании «Белавиа».

Оказалось, сегодня в Гродно пришла настоящая зима, в городе — сильный снег. Погода и стала причиной того, что Боинг-737, следовавший маршрутом Хургада-Гродно, не смог приземлиться по расписанию в 13.00. Судя по сайту flightradar24 , самолету пришлось дважды облететь Гродненское водохранилище и уйти на запасной аэродром в Минск.

— Самолет приземлился только что, в 15.35, он прилетел из Минска, — уточнили TUT.BY в Гродненском аэропорту.