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«Не разрывать договор в одностороннем порядке». Минкульт - о ситуации с творческими мастерскими
04.02.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля
Редакция TUT.BY получила ответ на запрос о сложившейся ситуации. Заместитель министра культуры Наталья Карчевская отметила, что в ведомстве прошла рабочая встреча с участием председателей и членов общественных объединений «Белорусского союза дизайнеров», «Белорусского союза художников», «Белорусского союза архитекторов», «Белорусского союза мастеров народного творчества», «Белорусского общественного объединения фотографов», специалистов Министерства культуры, Мингорисполкома и подведомственных организаций, которые занимаются вопросами аренды помещений государственной собственности.
По результатам встречи Минкульт направил письмо Комитету госконтроля и Минскому горисполкому с просьбой переслать в адрес творческих союзов и Минкульта рекомендации о выявленных недостатках и нарушениях, об оперативном отзыве актов на оплату штрафных санкций и недопущении со стороны ЖРЭО в одностороннем порядке расторгать договоры аренды.
— По закону творческие работники имеют право платить по льготной цене — коэффициент 0,1 от полной стоимости. Но в КГК посчитали, что в мастерских ведется предпринимательская деятельность, поэтому никаких льгот у художников и дизайнеров не должно быть. Всегда в мастерских работали художники, они создавали свои произведения, которые в результате продавались — в музеи, в частные коллекции. Творческая мастерская — это рабочее место художника или дизайнера. Зачастую это единственное место, где он может заработать на жизнь и на аренду этой самой мастерской, —
Напомним, Комитет госконтроля
После того, как об этом написали СМИ, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов
— Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что — коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы, — заявлял Анфимов.
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Министерство культуры обратилось в Госконтроль и Мингорисполком с просьбой объяснить творческим работникам, в чем же заключаются нарушения.
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