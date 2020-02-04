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«Не разрывать договор в одностороннем порядке». Минкульт - о ситуации с творческими мастерскими

04.02.2020 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников, у которых льготная ставка на аренду. Контролеры посчитали, что не все художники выполняют правила, поэтому некоторым пересчитали аренду и выставили счет до 50 тысяч долларов. Вмешался председатель КГК: Леонид Анфимов лично побывал в мастерской Владимира Цеслера, где ревизоров не устроила кровать, и решение про пересчет отменили. Министерство культуры обратилось в Госконтроль и Мингорисполком с просьбой объяснить творческим работникам, в чем же заключаются нарушения, и не расторгать в одностороннем порядке договоры об аренде.


Художник Владимир Цеслер в своей творческой мастерской. Фото: Радыё «Свабода»

Редакция TUT.BY получила ответ на запрос о сложившейся ситуации. Заместитель министра культуры Наталья Карчевская отметила, что в ведомстве прошла рабочая встреча с участием председателей и членов общественных объединений «Белорусского союза дизайнеров», «Белорусского союза художников», «Белорусского союза архитекторов», «Белорусского союза мастеров народного творчества», «Белорусского общественного объединения фотографов», специалистов Министерства культуры, Мингорисполкома и подведомственных организаций, которые занимаются вопросами аренды помещений государственной собственности.

По результатам встречи Минкульт направил письмо Комитету госконтроля и Минскому горисполкому с просьбой переслать в адрес творческих союзов и Минкульта рекомендации о выявленных недостатках и нарушениях, об оперативном отзыве актов на оплату штрафных санкций и недопущении со стороны ЖРЭО в одностороннем порядке расторгать договоры аренды.

— По закону творческие работники имеют право платить по льготной цене — коэффициент 0,1 от полной стоимости. Но в КГК посчитали, что в мастерских ведется предпринимательская деятельность, поэтому никаких льгот у художников и дизайнеров не должно быть. Всегда в мастерских работали художники, они создавали свои произведения, которые в результате продавались — в музеи, в частные коллекции. Творческая мастерская — это рабочее место художника или дизайнера. Зачастую это единственное место, где он может заработать на жизнь и на аренду этой самой мастерской, — комментировал председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский.

Напомним, Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров. Мастеров хотели лишить права на льготную аренду и выставили неподъемные счета — до 50 тысяч долларов. В Белорусском союзе дизайнеров, который является арендатором, заявляли, что это уничтожит объединение — таких денег нет ни у союза, ни у творческих работников. Главная претензия — художники и дизайнеры занимаются коммерческой деятельностью — продают свои работы. В мастерской известного художника Владимира Цеслера у проверяющих вызвала вопросы… кровать — ставку за аренду подняли в четыре раза. Цеслер заявил, что не сможет столько платить: «Значит, не буду работать, значит, им так надо».

После того, как об этом написали СМИ, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов лично посетил творческие мастерские, зашел в гости и к Цеслеру.

— Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что — коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы, — заявлял Анфимов.

 
 
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Министерство культуры обратилось в Госконтроль и Мингорисполком с просьбой объяснить творческим работникам, в чем же заключаются нарушения.
 
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