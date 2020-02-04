Выездной медицинский прием в деревне Курчевцы Вороновского района ведут медработники Заболотской амбулатории врача общей практики

Источник материала: Вороновская газета





Доступность медицинских услуг для сельского населения — важнейший вопрос. Деревни мельчают, число их жителей сокращается. Содержание в них ФАПов становится экономически не выгодным. Как итог — те закрываются. Что делать в этой ситуации?

Недействующим медицинским пунктам органы власти стараются находить альтернативу. В некоторых регионах Беларуси, как, например, в соседнем Щучинском, медпопощь начали оказывать передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Регулярно в сельскую местность выезжает передвижной флюорограф. На Вороновщине силами узкоспециализированных специалистов центральной районной больницы ведется прием пациентов в Радунской горпоселковой. С недавних пор к жителям д. Курчевцы Мисевичского сельсовета стали приезжать специалисты из Заболотской АВОП. Под «медпункт» раз в два месяца отводятся помещения местного сельского клуба. Для приема нуждающихся в медицинской помощи людей приезжают врач общей практики (заведующий амбулаторией) Роберт Мацкевич, помощник врача Татьяна Климук, медсестры общей практики Светлана Плавская, Татьяна Лукашевич.

— Такая практика внедрена с прошлого года, — рассказывает Роберт Мацкевич. — К сожалению, сельский клуб специально не оборудован, поэтому пройти акушерский осмотр нельзя. Но можно сделать кардиограмму, сдать общий и биохимический анализы крови, пройти осмотр врача общей практики.

— Мы заранее предупреждаем людей о своем приезде. Об этом сообщаем заведующей клубом Людмиле Шилин, — подключилась Светлана Плавская. — Обычно отправляемся группой, не делим обязанности на свои и чужие. В один день делаем пациентам кардиограмму и забор крови — анализы доставляются в лабораторию Вороновской ЦРБ. После того, как приходят результаты, выезжаем повторно с врачом. Тогда уже он может устанавливать диагнозы, корректировать или назначать новое лечение.

По словам заведующего АВОП, на прием к ним приходят пожилые пациенты. Каждый раз медики принимают порядка двадцати человек. В основном выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы, полиартриты, нередко приходится бороться с давлением. А вот у инвалидов, прикованных к постели, заболотские специалисты бывают каждый месяц в населенных пунктах своей зоны обслуживания.

Генадия Дионизовна Шловенец:

— Наверное, уже лет пятнадцать прошло, как закрыли наш ФАП. Ближайшее медицинское учреждение — в Заболоти. Автобусы туда не ходят, а нам, пожилым людям, преодолеть шесть километров тяжело. Поэтому очень хорошо, что медики приезжают сами. И давление измерят, и анализы возьмут.

Августин Юльянович Радюль:

— Часто хожу на прием к заведующему амбулаторией. Внимательный, хороший врач. Выслушает всегда, поддержит. А что нам, старикам, еще надо?

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО

и из архива Курчевского сельского клуба.

Ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно на телеграм-канале «Гродно Медиа Group». Подписывайтесь по короткой ссылке t.me/GrodnoMediaGroup

Самые интересные новости Вороновщины на телеграм-канале «Воранаўскай газеты». Подписывайтесь по ссылке t.me/vorannews

При любом использовании материалов активная гиперссылка на http://www.voran.by/ обязательна!