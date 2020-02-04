Новый поезд «Штадлер» в минском метро вышел на линию с пассажирами

Источник материала: Tut.by

В минском метро начали обкатывать уже с пассажирами новый поезд от завода «Штадлер». Такие составы предназначены для третьей ветки метро — ее откроют летом. Но прокатиться на современном поезде по Автозаводской линии подземки можно уже сейчас. Журналисты TUT.BY оказались среди первых пассажиров.





Первый «Штадлер» принял на борт пассажиров на станции «Могилевской» в 22.11.

— Поезд уже введен в эксплуатацию, он уже много раз ходил по линиям, но сегодня он в первый раз едет с пассажирами, — рассказал пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб. — Это нужно для дополнительной практики машинистов.

Вечером 4 февраля новый поезд дважды проехал от «Могилевской» до «Каменной Горки» и обратно. Как часто он будет появляться на линии, в метро пока сказать не могут. Ясно одно: не в час пик.





Поезд четырехвагонный. Таких в минское метро поставили с завода уже шесть — они короче привычных для минчан составов и в штатном режиме будут использоваться на третьей линии метро.

О том, что поезд короткий, пассажиров на станции предупреждают громким объявлением.

— Уважаемые пассажиры! Прибывает электропоезд, сформированный из четырех вагонов! Просим вас быть внимательными при посадке.

Во втором квартале 2020-го в метрополитен еще поступят четыре пятивагонных поезда. Один из них сегодня уже покинул территорию завода.

Над дверями — новые табло для навигации, со светодиодами. Рядом с названием станции, к которой в конкретный момент движется поезд, мигает красная точка. Подсвечены и станции, с которых можно будет перейти на другие линии — цветами этих линий.

В вагонах также есть мониторы — там схема линий метро, а еще можно следить, к какой станции сейчас движется поезд.









«Штадлер» в метро выглядит необычно. Просим пассажиров поделиться первыми впечатлениями от поездки.

— Внешне довольно классный поезд, это лучше, чем старые советские поезда, — говорят Костя и Андрей.

Парни уже заряжают телефоны — для этого предусмотрены специальные разъемы.

— Зарядка очень быстрая. Я садился на «Могилевской» и пока доехал до «Пролетарской», телефон зарядился с 16 до 44 процентов, — рассказывает один из парней.





Многие собеседники отмечают, что в новом поезде теснее. Нам тоже так кажется и это удивительно, ведь открытого пространства на самом деле больше, чем в старых поездах — из вагона в вагон можно свободно переходить.

Элеонора и ее сын Андрей специально приехали, чтобы протестировать новый поезд.

— С одной стороны, плюс в том, что по центру у входа стоят дополнительные поручни — больше людей сможет за них держаться. С другой стороны, наши люди привыкли заходить и не иметь препятствий, так что сколько людей лбами здесь ударится — непонятно, — говорит Элеонора.





Внешний вид, говорит пассажирка, никак не влияет на ходовые качества и на удобство пользования. Навигация в вагоне — тоже не самый принципиальный для нее вопрос.

— Поезд на самом деле менее шумный. Это было ясно, даже когда он прибыл на станцию, — собеседница отмечает такой плюс нового состава.

Сын Элеоноры, Андрей, поначалу говорит, что ему все нравится.

— Стало тише! Я часто езжу в наушниках и в старых составах бывает, что звук громче, чем музыка. Сейчас должно быть лучше.







Этот момент отмечаем и мы — в наушниках даже тихая запись теперь слышна лучше обычного.

Когда Элеонора и Андрей едут на том же поезде в обратную сторону, у них появляется существенная претензия — к тесным местам у двери, которые рассчитаны на двух пассажиров.

— Как здесь нормально поместиться двоим? — удивляется Элеонора. — Давайте попросим каких-нибудь начальников сюда сесть и посмотрим, поместятся ли?

Ту же проблему отмечали и Костя с Андреем, с которыми мы общались раньше.





Однако представители завода «Штадлер» говорят, что сиденья в новых поездах соответствуют нормам и правилам для транспортных средств, ширина одного — 450 миллиметров. Возможно, неудобства прибавляют стенки с обеих сторон от сиденья на двоих.

В новом поезде есть кондиционер. Пока температура тоже «по нормативу» — +22°С. Субъективно — даже в расстегнутой куртке жарко. Собеседник из Минского метрополитена объясняет, что этот момент поправим и температуру выберут комфортную, когда поезда выйдут возить пассажиров постоянно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обоих концах нового состава есть места для людей с ограниченной мобильностью: кресла откидные, есть место для фиксации коляски.

Напомним, новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен с завода еще в апреле 2019 года. Летом составы начали обкатывать в подземке — поначалу они были нагружены мешками. С тех пор поезда периодически видели в метро, но обычных пассажиров внутрь пустили только сегодня, 4 февраля.