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Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к тяжкому преступлению
04.02.2020 20:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минская милиция разыскивает мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении. Подробности
В столице разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении тяжкого преступления против личности. Какого именно — это пока не разглашается в интересах следствия.
Ищет милиция и женщину, которая может быть с ним.
Приметы разыскиваемого: на вид 45 лет, рост 180−185 см, худощавого телосложения.
Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку средней длины, болоньевые черные брюки, черные кроссовки.
Приметы разыскиваемой: на вид 40−45 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, слегка завиваются, послеоперационный шрам под подбородком, лицо одутловатое, перекошенное.
Женщина была одета в темно-зеленое пальто на молнии длиной до колена, голубые джинсы.
Милиция просит сообщить, если вам что-то известно о том, где находятся эти люди. Телефоны: 8 (029) 770-47-87, 8 (029) 130-59-48, 102.
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В Минске разыскивают мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении против личности. Также милиция ищет женщину, которая может быть с этим мужчиной.
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