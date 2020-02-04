Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к тяжкому преступлению

Источник материала: Tut.by

Минская милиция разыскивает мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В столице разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении тяжкого преступления против личности. Какого именно — это пока не разглашается в интересах следствия.

Ищет милиция и женщину, которая может быть с ним.

Приметы разыскиваемого: на вид 45 лет, рост 180−185 см, худощавого телосложения.

Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку средней длины, болоньевые черные брюки, черные кроссовки.













Приметы разыскиваемой: на вид 40−45 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, слегка завиваются, послеоперационный шрам под подбородком, лицо одутловатое, перекошенное.

Женщина была одета в темно-зеленое пальто на молнии длиной до колена, голубые джинсы.



Фото: МВД

Милиция просит сообщить, если вам что-то известно о том, где находятся эти люди. Телефоны: 8 (029) 770-47-87, 8 (029) 130-59-48, 102.